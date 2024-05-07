Бежавший в Германию пермский экс-депутат не смог избежать банкротства

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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Экс-депутат Пермской гордумы Сергей Захаров не смог обжаловать решение о признании его банкротом. 6 мая его апелляционную жалобу отклонил Семнадцатый апелляционный суд.
Одновременно с тем у Захарова сменился финансовый управляющий, изначально был назначен Владимир Калашников, но он был исключен из СРО арбитражных управляющих, после чего вести процедуру банкротства Захарова назначили Константина Доброскокина. Ближайшее заседание по делу назначено на 4 июля.
Захаров был признан банкротом 29 февраля по заявлению покупателя его задолженности по банкротному делу «СМУ № 34», директором которого он являлся. Из материалов суда известно, что долг Захарова купила с торгов столичная предпринимательница Александра Поскребышева. В декабре прошлого года суд признал за Сергеем Захаровым и бенефициаром СМУ Константином Кирилловым субсидиарную ответственность по долгам предприятия.
Также за топ-менеджерами СМУ судом была закреплена задолженность на 6,18 млн рублей. Такую же сумму с экс-депутата и эмигранта требует Поскребышева. Из материалов суда известно, что в эту сумму входит беспроцентный заем на 2 млн рублей, полученный Захаровым в СМУ, долги по аренде помещений и перед контрагентами.
В апреле 2022 года депутат Сергей Захаров сложил свои полномочия. Ранее он высказывался с осуждением специальной военной операции в социальных сетях, а затем переехал в Германию. В интервью разным СМИ он заявлял, что сейчас находится в немецком Дуйсбурге, откуда родом его супруга. Захаров до сложения полномочий пропустил шесть пленарных заседаний без уведомления и уважительных причин. Последнее время перед эмиграцией оназанимался арендным бизнесом и основал экологическую некоммерческую организацию «Жизнь».