Бежавший в Германию пермский экс-депутат не смог избежать банкротства

В апреле 2022 года депутат Сергей Захаров сложил свои полномочия. Ранее он высказывался с осуждением специальной военной операции в социальных сетях, а затем переехал в Германию. В интервью разным СМИ он заявлял, что сейчас находится в немецком Дуйсбурге, откуда родом его супруга. Захаров до сложения полномочий пропустил шесть пленарных заседаний без уведомления и уважительных причин. Последнее время перед эмиграцией оназанимался арендным бизнесом и основал экологическую некоммерческую организацию «Жизнь».