Буцаев заявил о необходимости создания системы распределения просроченных продуктов

По статистике, приведенной гендиректором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым, в РФ образуется 17 миллионов тонн отходов продуктов питания, при этом потери продовольственных товаров составляют 40%. Помимо этого, стоит учитывать, что образование такого внушительного объема пищевых отходов выступает источником выброса свыше двух миллионов тонн свалочного газа. А стоимость пришедших в негодность продуктов питания оценивается более чем в 1,6 триллиона рублей, что равняется 12% оборота розничной торговли продовольствием в России. Для борьбы с такой проблемой РЭО и предлагает основать систему распределения продуктов питания, преимущественно с истекающим сроком годности. Кроме того, планируется назначение оператора данной системы, на которого будут возложены задачи по распределению.