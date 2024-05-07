Буцаев заявил о необходимости создания системы распределения просроченных продуктов

Posted Вчера, 23:06
Published Вчера, 23:06
Modified Вчера, 23:06
Updated Вчера, 23:06
Данную идею ППК «РЭО» представила в рамках Концепции по минимизации образования отходов в стране, которая направлена в федеральные органы исполнительной власти на согласование, сообщает 56orb.ru.
По статистике, приведенной гендиректором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым, в РФ образуется 17 миллионов тонн отходов продуктов питания, при этом потери продовольственных товаров составляют 40%. Помимо этого, стоит учитывать, что образование такого внушительного объема пищевых отходов выступает источником выброса свыше двух миллионов тонн свалочного газа. А стоимость пришедших в негодность продуктов питания оценивается более чем в 1,6 триллиона рублей, что равняется 12% оборота розничной торговли продовольствием в России. Для борьбы с такой проблемой РЭО и предлагает основать систему распределения продуктов питания, преимущественно с истекающим сроком годности. Кроме того, планируется назначение оператора данной системы, на которого будут возложены задачи по распределению.
Систему предполагается запустить в эксплуатацию с привлечением специализированных организаций и при непосредственном участии объектов сельскохозяйственной отрасли, пищевой промышленности, оптово-розничной торговли, общепита и гостиничного хозяйства.
Согласно заявлению директора по устойчивому развитию РЭО Игоря Забралова, основной функцией системы является сбор пригодного для употребления продовольствия и распределение его между социально незащищенными слоями населения. Оператором системы, по мнению представителя Российского экологического оператора, стоит назначить благотворительную организацию, которая будет заниматься сбором и передачей продовольственных товаров.
Выбранная оператором благотворительная организация будет вести взаимодействие с объектами сельского хозяйства, пищевой промышленности, оптово-розничной торговли, общепита и гостиничного хозяйства.
Для становления работы системы распределения продуктов питания требуется откорректировать законодательство в отношении ведения реестра операторов системы распределения продуктов питания, оперативной передачи излишков продовольственных товаров до окончания срока годности операторам системы безвозмездного распределения продовольствия.