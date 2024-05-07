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Published Сегодня, 05:06

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Updated Сегодня, 05:08

Бывшего замминистра транспорта Пермского края Александра Клебанова задержали

Бывшего пермского чиновника, ответственного за транспортную реформу, задержали

7 мая 2024, 05:06
Фото: пресс-служба мэрии Перми / Алена Власова

Бывшего замминистра транспорта Пермского края Александра Клебанова задержали

Официальной информации пока нет.

В Уфе задержали Александра Клебанова — он занимал должность заместителя главы Минтранса Прикамья с 2018 по 2021 годы. Был куратором транспортной реформы в регионе. В Пермь чиновник приехал из Москвы. В конце 2022 года Клебанова назначили на должность министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

Уфимское издание «Пруфы» утверждает, что Клебанова задержали сотрудники УФСБ. Детали задержания или причины пока неизвестны. В апреле Клебанов был в отпуске, СМИ писали, что из него он может уже не вернуться.

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#Пермь#Слуги народа#Чиновники
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