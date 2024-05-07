Бывшего пермского чиновника, ответственного за транспортную реформу, задержали

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
В Уфе задержали Александра Клебанова — он занимал должность заместителя главы Минтранса Прикамья с 2018 по 2021 годы. Был куратором транспортной реформы в регионе. В Пермь чиновник приехал из Москвы. В конце 2022 года Клебанова назначили на должность министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.
Уфимское издание «Пруфы» утверждает, что Клебанова задержали сотрудники УФСБ. Детали задержания или причины пока неизвестны. В апреле Клебанов был в отпуске, СМИ писали, что из него он может уже не вернуться.