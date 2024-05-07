Чиновники в Пермском крае незаконно рекламировали сувениры и химчистку

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Пермские антимонопольщики потребовали от чиновников в Чусовом прекратить нарушать закон о рекламе. Это стало итогом рассмотрения дела, заведенного из-за двух постов в официальной группе администрации «Вконтакте», стало известно Properm.ru из решения УФАС.
Публикации привлекали внимание к товарам, которые продают в сувенирном центре, также рекламировались услуги химчистки. При этом посты не были маркированы словом «Реклама», не был указан рекламодатель.
Сама администрация пояснила, что в группе не установлен порядок согласования рекламной информации, посты не проверяют на соблюдение закона о рекламе. Кроме того, администрация предоставила письма от МБУ «Центр инвестиций, поддержки и развития предпринимательства» и МУП «Гортеплоэнерго». Судя по письмам, рекламную информацию в группе администрации чиновники разместили по просьбе муниципальных учреждений.
В УФАС признали рекламу незаконной и возбудили дело о нарушении закона о рекламе. Теперь администрации грозит штраф.