Чиновники в Пермском крае незаконно рекламировали сувениры и химчистку

Сама администрация пояснила, что в группе не установлен порядок согласования рекламной информации, посты не проверяют на соблюдение закона о рекламе. Кроме того, администрация предоставила письма от МБУ «Центр инвестиций, поддержки и развития предпринимательства» и МУП «Гортеплоэнерго». Судя по письмам, рекламную информацию в группе администрации чиновники разместили по просьбе муниципальных учреждений.