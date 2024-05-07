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Чиновники в Пермском крае незаконно рекламировали сувениры и химчистку

Чиновники в Пермском крае незаконно рекламировали сувениры и химчистку

7 мая 2024, 06:08
Фото: ideogram.ai
Антимонопольщики проверили группу чиновников после обращения в УФАС.
Сюжет
Уфас

Пермские антимонопольщики потребовали от чиновников в Чусовом прекратить нарушать закон о рекламе. Это стало итогом рассмотрения дела, заведенного из-за двух постов в официальной группе администрации «Вконтакте», стало известно Properm.ru из решения УФАС.

Публикации привлекали внимание к товарам, которые продают в сувенирном центре, также рекламировались услуги химчистки. При этом посты не были маркированы словом «Реклама», не был указан рекламодатель.

Сама администрация пояснила, что в группе не установлен порядок согласования рекламной информации, посты не проверяют на соблюдение закона о рекламе. Кроме того, администрация предоставила письма от МБУ «Центр инвестиций, поддержки и развития предпринимательства» и МУП «Гортеплоэнерго». Судя по письмам, рекламную информацию в группе администрации чиновники разместили по просьбе муниципальных учреждений.

В УФАС признали рекламу незаконной и возбудили дело о нарушении закона о рекламе. Теперь администрации грозит штраф.

Один из рекламных постовОдин из рекламных постов
Один из рекламных постов
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#Уфас#Пермь#Реклама#Пермское уфас#Незаконная реклама
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