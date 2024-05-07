Депутаты отказались сокращать рабочую неделю в России до 39 часов

Автор инициативы сенатор Айрат Гибатдинов отмечал, что из-за дефицита кадров работодатели злоупотребляют своей властью, увеличивают нагрузку на сотрудников. Наиболее сильное давление на людей, работающих дистанционно. При этом не всем сотрудникам предоставляют компенсации за переработки.