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Депутаты отказались сокращать рабочую неделю в России до 39 часов

Депутаты отказались сокращать рабочую неделю в России до 39 часов

7 мая 2024, 08:03
Фото: ideogram.ai
Народные избранники не захотели сокращать рабочий день по пятницам.

Депутаты Госдумы отказались сократить максимальную продолжительность рабочей недели с 40 до 39 часов. Это предлагалось сделать за счет сокращения рабочего времени в пятницу на час, сообщает Newizv.ru.

Автор инициативы сенатор Айрат Гибатдинов отмечал, что из-за дефицита кадров работодатели злоупотребляют своей властью, увеличивают нагрузку на сотрудников. Наиболее сильное давление на людей, работающих дистанционно. При этом не всем сотрудникам предоставляют компенсации за переработки.

Комитет Госдумы по труду посчитал изменения несвоевременными, законопроект рекомендовали отклонить при рассмотрении в первом чтении.

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#Работа#Общество#Депутаты#Закон
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