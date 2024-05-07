Дом был в дыму. В пермском Питере женщина спасла пенсионера на пожаре

Она забежала внутрь дома, помогла мужчине выйти на воздух. На пожар реагировали 15 человек и пять единиц техники, площадь пожара 128 кв м. В итоге сгорел дом и сооружения, которые были во дворе. Сам пенсионер не пострадал.