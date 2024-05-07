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В пермском Питере женщина спасла пенсионера на пожаре

Дом был в дыму. В пермском Питере женщина спасла пенсионера на пожаре

7 мая 2024, 02:56
Фото: ideogram.ai

В пермском Питере женщина спасла пенсионера на пожаре

Жилье спасти не удалось, но его владелец не пострадал.

В Пермском крае женщина спасла 70-летнего пенсионера на пожаре. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, пожар случился в деревне Питер в Кудымкарском округе.

Пенсионер плохо передвигался из-за болезни и возраста. Он решил затопить печь, дымовую трубу которой нужно был заменить. Женщина, приглядывающая за пенсионером, во время очередного визита заметила, что большая часть дыма выходит не из-под трубы, а из-под крыши дома.

Она забежала внутрь дома, помогла мужчине выйти на воздух. На пожар реагировали 15 человек и пять единиц техники, площадь пожара 128 кв м. В итоге сгорел дом и сооружения, которые были во дворе. Сам пенсионер не пострадал.

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#Пермь#Пожар#Мчс
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