Евровидение-2024: когда и где проходит, кто участвует

Первый полуфинал состоится сегодня, 7 мая, второй полуфинал — 9 мая, а победителя определят 11 мая. Ведущими конкурса стали голливудская актриса Малин Акерман, известная по ролям в фильме «Хранители» (18+) и сериале «Миллиарды» (18+), а также шведская телеведущая и комик Петра Меде. Интересно, что Меде уже вела «Евровидение» в 2013 и 2016 годах.