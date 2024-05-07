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Ведущие Петра Меде и Малин Акерман

Евровидение-2024: когда и где проходит, кто участвует

7 мая 2024, 07:18
Фото: eurovision.tv
Ведущие Петра Меде и Малин Акерман

Евровидение-2024: когда пройдет и кто будет выступать в этом году

Победитель международного конкурса песни будет известен 11 мая. Его выберут зрители.

В шведском городе Мальмё продолжается международный конкурс песни «Евровидение 2024».

Когда пройдет «Евровидение» в 2024 году

Первый полуфинал состоится сегодня, 7 мая, второй полуфинал — 9 мая, а победителя определят 11 мая. Ведущими конкурса стали голливудская актриса Малин Акерман, известная по ролям в фильме «Хранители» (18+) и сериале «Миллиарды» (18+), а также шведская телеведущая и комик Петра Меде. Интересно, что Меде уже вела «Евровидение» в 2013 и 2016 годах.

Участники первого полуфинала Евровидения 2024

В первом полуфинале выступят исполнители из 15 стран, за три из которых будет нельзя проголосовать: Великобритания, Германия и Швеция уже квалифицированы в финал. Результаты конкурса будут определены по итогам зрительского голосования.

Перечень выступающих выглядит так:

  • Кипр: Silia Kapsus — Liar
  • Сербия: TEYA DORA — Ramonda
  • Литва: Silvester Belt — Luktelk
  • Ирландия: Bambie Thug — Doomsday Blue
  • Великобритания: Olly Alexander — Dizzy
  • Украина: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
  • Польша: Luna — The Tower
  • Хорватия: Baby Lasagna — Rim Tim Dagi Dim
  • Исландия: Hera Björk — Scared of Heights
  • Германия: Isaak — Always on the Run
  • Словения: Raiven — Veronika
  • Финляндия: Windows95man — No Rules!
  • Молдова: Natalia Barbu — In the Middle
  • Швеция: Marcus & Martinus — Unforgettable
  • Азербайджан: Fahree feat. Ilkin Dovlatov — Özünlə apar
  • Австралия: Electric Fields — One Milkali (One Blood)
  • Португалия: Iolanda — Grito
  • Люксембург: Tali — Fighter

Зрители из стран, не принимающих участие в конкурсе, могут проголосовать на сайте. Россия не участвует в «Евровидении» из-за проведения СВО. 25 февраля 2022 года Европейский вещательный союз отстранил Россию от конкурса, затем страна решила выйти из союза.

Фото: eurovision.tv

Победители прошлых лет

  • В 2023 году в конкурсе победила шведская певица Loreen с песней Tattoo. Она стала первой женщиной за всю историю «Евровидения», которая победила дважды — в 2012 году (тогда она представила хит Euphoria) и в 2023.
  • 2022 год, Kalush Orchestra — «Стефания» (Украина).
  • 2021 год. Maneskin — Zitti e buoni (Италия).
  • 2019 год. Дункан Лоуренс — Arcade (Нидерланды).

В 2020 году мир охватила пандемия коронавируса, поэтому «Евровидение» не проводилось. Россия победила в конкурсе лишь один раз — в 2008 году поп-певец Дима Билан выступил с песней Believe.

Фото: vk.com/escworldclub
#Общество#Пермь
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