Евровидение-2024: когда и где проходит, кто участвует

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
В шведском городе Мальмё продолжается международный конкурс песни «Евровидение 2024».
Первый полуфинал состоится сегодня, 7 мая, второй полуфинал — 9 мая, а победителя определят 11 мая. Ведущими конкурса стали голливудская актриса Малин Акерман, известная по ролям в фильме «Хранители» (18+) и сериале «Миллиарды» (18+), а также шведская телеведущая и комик Петра Меде. Интересно, что Меде уже вела «Евровидение» в 2013 и 2016 годах.
В первом полуфинале выступят исполнители из 15 стран, за три из которых будет нельзя проголосовать: Великобритания, Германия и Швеция уже квалифицированы в финал. Результаты конкурса будут определены по итогам зрительского голосования.
Перечень выступающих выглядит так:
Зрители из стран, не принимающих участие в конкурсе, могут проголосовать на сайте. Россия не участвует в «Евровидении» из-за проведения СВО. 25 февраля 2022 года Европейский вещательный союз отстранил Россию от конкурса, затем страна решила выйти из союза.
В 2020 году мир охватила пандемия коронавируса, поэтому «Евровидение» не проводилось. Россия победила в конкурсе лишь один раз — в 2008 году поп-певец Дима Билан выступил с песней Believe.