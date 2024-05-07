Импорт легковых автомобилей в Россию упал на 30% в апреле

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
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Updated Сегодня, 11:50
Объем импорта новых автомобилей в апреле составил 57,8 тысячи единиц, что на 34% меньше, чем в марте, сообщает 360tv.ru.
Более низкий результат был зафиксирован только в июне 2023 года, когда было ввезено 55,7 тысячи автомобилей. Также стоит отметить, что в апреле количество введенных в страну автомобилей старше трех лет сократилось на 22% по сравнению с мартом и составило 31,6 тысячи экземпляров.
Один из возможных факторов, оказавших влияние на сокращение импорта, может быть изменение правил ввоза автомобилей, которые начали действовать с 1 апреля. В связи с этим, импортеры стремились доставить как можно больше автомобилей в марте, что отразилось на показателях апреля. Сергей Целиков, директор агентства «Автостат», отметил, что при текущих условиях ввоза объем импорта может продолжить снижение.
При этом специалист подчеркнул, что показатели новых легковых автомобилей пока остаются выше, чем год назад, однако к июлю они могут уйти в диапазон прошлого года или даже быть ниже его.