Импорт легковых автомобилей в Россию упал на 30% в апреле

В апреле текущего года количество ввезенных легковых автомобилей в Россию сократилось на более чем 30% по сравнению с предыдущим месяцем. Это самый низкий показатель не только за этот год, но и за последние десять месяцев.