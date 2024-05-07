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К 2025 году в Пермском крае построят 30 зарядных станций для электромобилей

К 2025 году в Пермском крае построят 30 зарядных станций для электромобилей

7 мая 2024, 11:16
Фото: 1MI
В 2024 году на территории региона будут установлены 15 электрозарядных станций, в следующем — остальные 15.

В Пермском крае АО «МБКИ» за два года построит 30 электрозарядных станций. Компания входит в «Корпорацию ПСС», пермского производителя электротехнического оборудования. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье».

В течение 2024 года предприятием будет построено 15 станций, остальные 15 станций — в следующем году. Они будут размещены на территории Перми, Березников, Осы, Чусового и других городов.

Корпорация ПСС является группой компанией, которая уже 30 лет занимается разработкой, проектированием, полным циклом производства оборудования для активной защиты от коррозии, а с 2014 года также производит зарядные станции для электромобилей. В своей работе организация использует и разрабатывает технологии искусственного интеллекта — от ПО до предиктивной аналитики.

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#Пермский край#Электромобили#По#Зарядные станции#АО «МБКИ»#Корпорация ПСС#Активная защита от коррозии#Технологии искусственного интеллекта#Предиктивная аналитика
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