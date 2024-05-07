К 2025 году в Пермском крае построят 30 зарядных станций для электромобилей

Корпорация ПСС является группой компанией, которая уже 30 лет занимается разработкой, проектированием, полным циклом производства оборудования для активной защиты от коррозии, а с 2014 года также производит зарядные станции для электромобилей. В своей работе организация использует и разрабатывает технологии искусственного интеллекта — от ПО до предиктивной аналитики.