К 2025 году в Пермском крае построят 30 зарядных станций для электромобилей

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
В Пермском крае АО «МБКИ» за два года построит 30 электрозарядных станций. Компания входит в «Корпорацию ПСС», пермского производителя электротехнического оборудования. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье».
В течение 2024 года предприятием будет построено 15 станций, остальные 15 станций — в следующем году. Они будут размещены на территории Перми, Березников, Осы, Чусового и других городов.
Корпорация ПСС является группой компанией, которая уже 30 лет занимается разработкой, проектированием, полным циклом производства оборудования для активной защиты от коррозии, а с 2014 года также производит зарядные станции для электромобилей. В своей работе организация использует и разрабатывает технологии искусственного интеллекта — от ПО до предиктивной аналитики.