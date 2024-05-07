Какой стратегии нужно придерживаться для выигрыша в лотерее

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Тем не менее некоторые эксперты утверждают, что здесь все же существует кое-какая закономерность, пишет newia.ru.
По мнению математика Джордана Элленберга, существуют две стратегии, которые могут увеличить шансы на победу. Первая тактика заключается в том, чтобы не выбирать числа, которые имеют для игрока особое значение. Например, даты рождения, годовщины, номера машин и т. д. Вероятность того, что именно эти числа выпадут в лотерее, крайне мала.
Еще один полезный совет — не тратить слишком много денег на лотерейные билеты. Это вполне обоснованно, поскольку игра в лотерею связана с большими рисками. Важно относиться к лотерее как к игре и не покупать огромное количество билетов в надежде выиграть джекпот, так как при полной неудаче игрока ждет большое разочарование. Также не стоит тратить последние сбережения на игру в лотерею.
Основное правило, которого придерживается успешный игрок в лотерею Ричард Люстиг, заключается в том, чтобы не использовать для выбора чисел даты рождения, так как при такой тактике используется менее половины доступных вариантов.
Если выбирать числа равномерно по всей дорожке, то повышается шанс стать единственным победителем или разделить выигрыш с небольшим количеством игроков, отмечает Ричард Люстиг.