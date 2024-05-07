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Кикшеринги начали выкупать электросамокаты со штрафстоянок в Перми

Кикшеринги начали выкупать электросамокаты со штрафстоянок в Перми

7 мая 2024, 03:37
Фото: properm.ru
Сотни самокатов еще остались у чиновников.

Кикшеринги начали забирать электросамокаты со штрафстоянок в Перми. Сейчас в местах временного хранения находятся 57 самокатов Urent и 249 Whoosh, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на мэрию Перми.

За первые три дня начала работы сервисов по прокату электросамокатов власти эвакуировали 532 средства индивидуальной мобильности (СИМ). Их не выкупали до конца апреля. Тогда в Whoosh не говорили о причинах этого решения, заявив, что «процесс идет». В Urent не ответили на вопросы Properm.ru.

Прокатные электросамокаты исчезли с улиц Перми, сервисы не смогли работать с новыми правилами, которые ввели чиновники. По ним в центре города и еще на 38 улицах запретили парковку СИМ вне велопарковок. При этом в центре города велопарковок нет. В Whoosh отмечали, что власти эвакуировали даже те СИМ, которые были размещены по правилам.

За эвакуацию электросамоката владельцу нужно заплатить 1,5 тыс. рублей. Один день хранения на штрафстоянке обходится в 100 рублей.

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#Пермь#Электросамокаты#Самокаты#Whoosh
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