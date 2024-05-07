Кикшеринги начали выкупать электросамокаты со штрафстоянок в Перми

Прокатные электросамокаты исчезли с улиц Перми, сервисы не смогли работать с новыми правилами, которые ввели чиновники. По ним в центре города и еще на 38 улицах запретили парковку СИМ вне велопарковок. При этом в центре города велопарковок нет. В Whoosh отмечали, что власти эвакуировали даже те СИМ, которые были размещены по правилам.