Кикшеринги начали выкупать электросамокаты со штрафстоянок в Перми

Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
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Кикшеринги начали забирать электросамокаты со штрафстоянок в Перми. Сейчас в местах временного хранения находятся 57 самокатов Urent и 249 Whoosh, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на мэрию Перми.
За первые три дня начала работы сервисов по прокату электросамокатов власти эвакуировали 532 средства индивидуальной мобильности (СИМ). Их не выкупали до конца апреля. Тогда в Whoosh не говорили о причинах этого решения, заявив, что «процесс идет». В Urent не ответили на вопросы Properm.ru.
Прокатные электросамокаты исчезли с улиц Перми, сервисы не смогли работать с новыми правилами, которые ввели чиновники. По ним в центре города и еще на 38 улицах запретили парковку СИМ вне велопарковок. При этом в центре города велопарковок нет. В Whoosh отмечали, что власти эвакуировали даже те СИМ, которые были размещены по правилам.
За эвакуацию электросамоката владельцу нужно заплатить 1,5 тыс. рублей. Один день хранения на штрафстоянке обходится в 100 рублей.