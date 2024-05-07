Клиентам ПАО «Т Плюс» в Пермском крае доставлена квитанция за апрель

**Информация носит справочный характер. Акция проводится в целях стимулирования физических лиц — клиентов на исполнение имеющихся договорных обязательств и не направлена на продвижение товаров и (или) услуг на рынке. Не является рекламой. Подробную информацию об акции можно получить на сайте компании.