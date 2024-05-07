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Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

Клиентам ПАО «Т Плюс» в Пермском крае доставлена квитанция за апрель

7 мая 2024, 09:56
Пермяки могут избавиться от пени, поучаствовав в акции компании.

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» информирует клиентов ПАО «Т Плюс» в Пермском крае о доставке квитанции по оплате услуг отопления и горячего водоснабжения за апрель. Своевременная оплата данной квитанции с погашением имеющегося долга до 31.05.2024 года позволяет избавиться от накопившихся пеней* в рамках акции «Весна — тают пени!»** .

Подробную информацию об акции можно получить:

  • на  сайте акции;
  • по телефонам расчетно-кассовых центров, которые можно найти на квитанции за тепло и горячую воду;
  • у специалистов расчетно-кассовых центров «Пермэнергосбыт», «КРЦ-Прикамье», «Инкомус».

Акция проходит во всех городах присутствия Пермского филиала ПАО «Т Плюс»: Перми, Березниках, Лысьве, Чайковском, Краснокамске. Погасить долги и внести платеж за текущий период можно любым удобным способом: онлайн в личном кабинете Вашего расчетно-кассового центра (РКЦ) (адреса сайтов РКЦ можно уточнить в Вашей квитанции), в офисе РКЦ, либо воспользовавшись любым интернет-банком.

*Пени — это штрафные санкции за несвоевременную оплату коммунальных услуг. Их сумма зависит от величины долга и срока его давности. Такие меры предусмотрены законодательством. Пени, взысканные в судебном порядке, не списываются.

**Информация носит справочный характер. Акция проводится в целях стимулирования физических лиц — клиентов на исполнение имеющихся договорных обязательств и не направлена на продвижение товаров и (или) услуг на рынке. Не является рекламой. Подробную информацию об акции можно получить на сайте компании.

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