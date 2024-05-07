Мошенники создали фейковый сайт по продаже билетов на Дягилевский фестиваль

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Мошенники запустили фальшивый сайт по продаже билетов на события Дягилевского фестиваля — его адрес Diagfest-kassa.ru. Стоимость билетов здесь — от 8 до 25 тыс. рублей, заметили наши коллеги из 59.ru.
Дягилевский фестиваль в этом году пройдет в Перми с 20 по 29 июня. При этом предварительная продажа билетов начнется только 16 мая в 14:00 по нашему времени на Яндекс. Афише — генеральном билетном партнере фестиваля. Предварительная продажа доступна всем обладателям подписки Яндекс Плюс, уточняет пресс-служба фестиваля. До 16 мая билеты продавать не будут.
В программу Дягилевского фестиваля в этом году включены три оперные премьеры, симфонические и камерные концерты, драматические спектакли и междисциплинарные перформансы. Для всех пермяков и гостей культурного события будет работать бесплатный Фестивальный клуб, а для студентов творческих вузов — Образовательная программа.