Мошенники создали фейковый сайт по продаже билетов на Дягилевский фестиваль

Дягилевский фестиваль в этом году пройдет в Перми с 20 по 29 июня. При этом предварительная продажа билетов начнется только 16 мая в 14:00 по нашему времени на Яндекс. Афише — генеральном билетном партнере фестиваля. Предварительная продажа доступна всем обладателям подписки Яндекс Плюс, уточняет пресс-служба фестиваля. До 16 мая билеты продавать не будут.