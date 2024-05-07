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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Мошенники через сайт продают билеты на Дягилевский фестиваль в Перми

Мошенники создали фейковый сайт по продаже билетов на Дягилевский фестиваль

7 мая 2024, 11:03
Фото: vk.com/diaghilevfest

Мошенники через сайт продают билеты на Дягилевский фестиваль в Перми

Организаторы обращают внимание, что продажа билетов даже еще не началась.

Мошенники запустили фальшивый сайт по продаже билетов на события Дягилевского фестиваля — его адрес Diagfest-kassa.ru. Стоимость билетов здесь — от 8 до 25 тыс. рублей, заметили наши коллеги из 59.ru.

Так выглядит фейковый сайт (diagfest-kassa.ru)Так выглядит фейковый сайт (diagfest-kassa.ru)
Так выглядит фейковый сайт (diagfest-kassa.ru)

Дягилевский фестиваль в этом году пройдет в Перми с 20 по 29 июня. При этом предварительная продажа билетов начнется только 16 мая в 14:00 по нашему времени на Яндекс. Афише — генеральном билетном партнере фестиваля. Предварительная продажа доступна всем обладателям подписки Яндекс Плюс, уточняет пресс-служба фестиваля. До 16 мая билеты продавать не будут.

А вот настоящий сайт Дягилевского фестиваля.А вот настоящий сайт Дягилевского фестиваля.
А вот настоящий сайт Дягилевского фестиваля.
Фото: diaghilevfest.ru

В программу Дягилевского фестиваля в этом году включены три оперные премьеры, симфонические и камерные концерты, драматические спектакли и междисциплинарные перформансы. Для всех пермяков и гостей культурного события будет работать бесплатный Фестивальный клуб, а для студентов творческих вузов — Образовательная программа.

Дягилевский фестиваль в этом году представит три оперных премьеры
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#Общество#Дягилевский фестиваль#Пермь#Мошенники#Культура#Искусство#Фестиваль
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