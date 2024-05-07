На улицах Перми появятся пять новых граффити. Посмотрите на них

Сейчас эскизы победителей проходят согласование с собственниками объектов, на которые их нанесут. В конкурсе выиграла работа мурманских художников Вероники Вологжанниковой и Дмитрия Новицкого из арт-объединения «МурмАрт» под названием «Дорога к счастью проходит через Пермь». Это граффити планируется нанести на фасад многоквартирного дома, оно включает в себя отсылки к пермским символам: пермскому звериному стилю, Каме, арт-объекту «Счастье не за горами» и другим.