На улицах Перми появятся пять новых граффити. Посмотрите на них

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
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На улицах Перми появятся пять новых граффити — работы художников из Мурманска, Московской области и Пермского края. Эскизы утвердил экспертный совет фестиваля «Граффити-Пермь.2024», сообщили в пресс-службе городской администрации. Всего было отправлено 33 заявки.
Сейчас эскизы победителей проходят согласование с собственниками объектов, на которые их нанесут. В конкурсе выиграла работа мурманских художников Вероники Вологжанниковой и Дмитрия Новицкого из арт-объединения «МурмАрт» под названием «Дорога к счастью проходит через Пермь». Это граффити планируется нанести на фасад многоквартирного дома, оно включает в себя отсылки к пермским символам: пермскому звериному стилю, Каме, арт-объекту «Счастье не за горами» и другим.
Художники из Московской области Артем Благовестов и Александр Смирнов (студия STUDIO.COLORTOWN) создали работу «Подаривший небо». Ее планируется разместить с торца теплового пункта на ул. Кабельщиков, 17.
Работа «Обвинская роспись» создана пермской художницей Надеждой Пановой. Эскиз представляет собой традиционный для региона орнамент — народные росписи Прикамья XIX — начала XX века. Раньше такой росписью украшали деревянную посуду и игрушки. В центре композиции обычно располагается цветок «обвинская роза», а растительные узоры (трава, длинные пушистые стебли и плоды) изображены в свободном пространстве. Этот эскиз нанесут на фасад здания на Ольховской, 6.
Пермский автор Александр Чудинов создал стрит-арт «Пермь — промышленный центр». Изображение нанесут на фасад теплового пункта по Янаульской, 7.
Кроме того, в конкурсе победила работа известного мастера Алексея Besto «Ош». Медведь Ош — это покровитель коми-пермяков, хозяин леса. Он является могущественным духом и божеством, символизирующим силу, мудрость и справедливость. Эскиз планируют нарисовать на тепловом пункте на шоссе Космонавтов, 171а. Работы Алексея Besto также можно увидеть на фасадах домов по ул. Чкалова, 46, 48 и Панфилова, 14.