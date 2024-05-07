Найдена компания, которая построит спортивную арену в Перми за 19 миллиардов рублей

Контракт на строительство спортивной арены в Перми за 19 млрд рублей получило ООО «Максигрупп». «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на Фонд развития Пермского края сообщает, что победитель закупки входит в группе «ТЭН», одно из направлений которой — строительство коммерческих и жилых зданий. За 30 лет работы группа возвела более 20 объектов в Московской области и Москве. Среди них, например, ледовый дворец в квартале «Парк Легенд», Музей хоккея.