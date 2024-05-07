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Найдена компания, которая построит спортивную арену в Перми за 19 млрд рублей

Найдена компания, которая построит спортивную арену в Перми за 19 миллиардов рублей

7 мая 2024, 06:43

Найдена компания, которая построит спортивную арену в Перми за 19 млрд рублей

В аукционе участвовала только одна компания.

Контракт на строительство спортивной арены в Перми за 19 млрд рублей получило ООО «Максигрупп». «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на Фонд развития Пермского края сообщает, что победитель закупки входит в группе «ТЭН», одно из направлений которой — строительство коммерческих и жилых зданий. За 30 лет работы группа возвела более 20 объектов в Московской области и Москве. Среди них, например, ледовый дворец в квартале «Парк Легенд», Музей хоккея.

Спортивный объект появится в Дзержинском районе на улице Локомотивная. Работы по его строительству должны завершиться не позднее 1,2 тыс. дней — около 3 лет и 3 месяцев. Арена будет шестиэтажной, она рассчитана на 10,5 тыс. мест, высота — 41,5 м.

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#Спорт#Недвижимость#Пермь#Строительство
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