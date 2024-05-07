Найдена компания, которая построит спортивную арену в Перми за 19 миллиардов рублей

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Контракт на строительство спортивной арены в Перми за 19 млрд рублей получило ООО «Максигрупп». «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на Фонд развития Пермского края сообщает, что победитель закупки входит в группе «ТЭН», одно из направлений которой — строительство коммерческих и жилых зданий. За 30 лет работы группа возвела более 20 объектов в Московской области и Москве. Среди них, например, ледовый дворец в квартале «Парк Легенд», Музей хоккея.
Спортивный объект появится в Дзержинском районе на улице Локомотивная. Работы по его строительству должны завершиться не позднее 1,2 тыс. дней — около 3 лет и 3 месяцев. Арена будет шестиэтажной, она рассчитана на 10,5 тыс. мест, высота — 41,5 м.