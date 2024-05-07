Названа причина задержания бывшего пермского чиновника. Ему грозит огромный срок

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
Стала известна причина задержания бывшего пермского чиновника. По данным пресс-службы главы Башкирии, Александр Клебанов является фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере. Его уже уволили в связи с расследованием уголовного дела. Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об увольнении.
По делу о взятке в особо крупном размере Клебанову грозит срок до 15 лет. Александр Клебанов был заместителем министра транспорта Пермского края с 2018 по 2021 годы. Он был куратором транспортной реформы. В конце 2022 года стал главой Минтранса в Башкирии.
В апреле 2024 года Клебанов был в отпуске, журналисты писали, что чиновник может не вернуться из него на прежнее место работы.