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Бывшего чиновника из Прикамья Александра Клебанова задержали по делу о взятке

Названа причина задержания бывшего пермского чиновника. Ему грозит огромный срок

7 мая 2024, 05:56
Фото: glavarb.ru / 1MI

Бывшего чиновника из Прикамья Александра Клебанова задержали по делу о взятке

Клебанова уже уволили с поста министра в Башкирии.

Стала известна причина задержания бывшего пермского чиновника. По данным пресс-службы главы Башкирии, Александр Клебанов является фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере. Его уже уволили в связи с расследованием уголовного дела. Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об увольнении.

По делу о взятке в особо крупном размере Клебанову грозит срок до 15 лет. Александр Клебанов был заместителем министра транспорта Пермского края с 2018 по 2021 годы. Он был куратором транспортной реформы. В конце 2022 года стал главой Минтранса в Башкирии.

В апреле 2024 года Клебанов был в отпуске, журналисты писали, что чиновник может не вернуться из него на прежнее место работы.

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#Возле кормушки#Пермь#Взятка#Взятки
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