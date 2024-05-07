Названа причина задержания бывшего пермского чиновника. Ему грозит огромный срок

По делу о взятке в особо крупном размере Клебанову грозит срок до 15 лет. Александр Клебанов был заместителем министра транспорта Пермского края с 2018 по 2021 годы. Он был куратором транспортной реформы. В конце 2022 года стал главой Минтранса в Башкирии.