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Новое здание Свердловского суда Перми построят почти за 637 млн рублей

Новое здание Свердловского суда Перми построят почти за 637 млн рублей

7 мая 2024, 10:40
Фото: 1MI
Итоги аукциона будут подведены 28 мая.

Управление Судебного департамента в Пермском крае объявило аукцион на право строительства нового здания Свердловского районного суда Перми за 636 млн 984 тыс. рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Для строительства здания выделен земельный участок на ул. Куйбышева, 111, общей площадью 6244 кв. м. +/– 28 кв. м. Согласно техническому заданию, на шести этажах будущей постройки планируется разместить 30 судей. Завершить строительство планируется к 1 декабря 2024 года.

Объект будет построен за счет федерального бюджета. Заявки на участи в торгах можно подать до 23 мая. Победитель станет известен 28 мая.

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#Пермь#Строительство#Аукцион#Земельный участок#Здание#Свердловский суд#Техническое задание#Строительство за счет федерального бюджета
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