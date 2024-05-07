Новое здание Свердловского суда Перми построят почти за 637 млн рублей

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Управление Судебного департамента в Пермском крае объявило аукцион на право строительства нового здания Свердловского районного суда Перми за 636 млн 984 тыс. рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Для строительства здания выделен земельный участок на ул. Куйбышева, 111, общей площадью 6244 кв. м. +/– 28 кв. м. Согласно техническому заданию, на шести этажах будущей постройки планируется разместить 30 судей. Завершить строительство планируется к 1 декабря 2024 года.
Объект будет построен за счет федерального бюджета. Заявки на участи в торгах можно подать до 23 мая. Победитель станет известен 28 мая.