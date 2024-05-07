Обсуждение экономических перспектив развития пройдет на дне национальных приоритетов

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Приоритетным по значению мероприятием национального дня выступит пленарная сессия «Эффективная и конкурентная экономика», которую посетят первый зампредседателя российского правительства Андрей Белоусов, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, заммэра Москвы в столичном правительстве, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков, гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев.
Планируется обсуждение экономических вопросов, производительности труда, значения органов власти федерального и регионального уровня в стабилизации инвестиционного климата, поддержки малого и среднего бизнеса, зависимости объемов инвестирования от работы финансового сектора, уменьшения транспортно-логистических ограничений в целях становления логистической независимости России, пишет РИА «Новости».
Помимо этого, в расписание деловой программы дня включили две отраслевые панели: «Производительность труда» и «Инвестиционный климат: какие перспективы в 2024 году?». На них будут выступать замглавы Минэкономразвития РФ Мурат Керефов, директор департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений министерства Александр Молодцов, гендиректор автономной некоммерческой организации «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» Николай Соломон, эксперты из числа сотрудников госкорпораций, предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, деловых сообществ и органов власти субъектов РФ. Специалисты различных профилей дадут свою оценку работе, проделанной российским правительством, предпринимателями и региональными властями по развитию инвестирования, выполнению Регионального инвестиционного стандарта, включая реализацию механизма обратной связи с бизнесом, расскажут об успехах запущенного нацпроекта «Производительность труда».