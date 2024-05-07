Обсуждение экономических перспектив развития пройдет на дне национальных приоритетов

Помимо этого, в расписание деловой программы дня включили две отраслевые панели: «Производительность труда» и «Инвестиционный климат: какие перспективы в 2024 году?». На них будут выступать замглавы Минэкономразвития РФ Мурат Керефов, директор департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений министерства Александр Молодцов, гендиректор автономной некоммерческой организации «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» Николай Соломон, эксперты из числа сотрудников госкорпораций, предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, деловых сообществ и органов власти субъектов РФ. Специалисты различных профилей дадут свою оценку работе, проделанной российским правительством, предпринимателями и региональными властями по развитию инвестирования, выполнению Регионального инвестиционного стандарта, включая реализацию механизма обратной связи с бизнесом, расскажут об успехах запущенного нацпроекта «Производительность труда».