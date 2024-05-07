Пермский театр «У Моста» покинул пожарную каланчу

Напомним, что в конце 2023 года у театра истек договор о безвозмездном пользовании помещением бывшей пожарной каланчи. Документ был заключен в 2021 году. Эксплуатация объекта продолжалась в условиях непродленного договора. Учредителем театра является пермская администрация.