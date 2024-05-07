Пермский театр «У Моста» покинул пожарную каланчу

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Пермский муниципальный театр «У Моста» покинул здание пожарной каланчи на ул. Куйбышева, 11. Как сообщает «Ъ-Прикамье», на днях учреждение получило требование от владельца помещения, регионального ГУ МЧС, в течение 10 дней освободить здание.
В бывшей пожарной башне для наблюдений размещались декорации театра. Кроме каланчи, организации предстоит освободить расположенные рядом офисные помещения, также принадлежащие ведомству. В них создавались декорации для спектаклей.
Напомним, что в конце 2023 года у театра истек договор о безвозмездном пользовании помещением бывшей пожарной каланчи. Документ был заключен в 2021 году. Эксплуатация объекта продолжалась в условиях непродленного договора. Учредителем театра является пермская администрация.
В феврале текущего года прокуратура Ленинского района хотела привлечь театр к административной ответственности по ст. 7.24 КоАП (использование федерального имущества без необходимых документов). Сотрудники правоохранительных органов подали заявление в Арбитражный суд Пермского края к муниципальному театру.