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Пермский театр «У Моста» покинул пожарную каланчу

Пермский театр «У Моста» покинул пожарную каланчу

7 мая 2024, 14:25
Фото: Пермский театр «У Моста»
Договор о безвозмездном пользовании здания истек в конце прошлого года.

Пермский муниципальный театр «У Моста» покинул здание пожарной каланчи на ул. Куйбышева, 11. Как сообщает «Ъ-Прикамье», на днях учреждение получило требование от владельца помещения, регионального ГУ МЧС, в течение 10 дней освободить здание.

В бывшей пожарной башне для наблюдений размещались декорации театра. Кроме каланчи, организации предстоит освободить расположенные рядом офисные помещения, также принадлежащие ведомству. В них создавались декорации для спектаклей.

Напомним, что в конце 2023 года у театра истек договор о безвозмездном пользовании помещением бывшей пожарной каланчи. Документ был заключен в 2021 году. Эксплуатация объекта продолжалась в условиях непродленного договора. Учредителем театра является пермская администрация.

В феврале текущего года прокуратура Ленинского района хотела привлечь театр к административной ответственности по ст. 7.24 КоАП (использование федерального имущества без необходимых документов). Сотрудники правоохранительных органов подали заявление в Арбитражный суд Пермского края к муниципальному театру.

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