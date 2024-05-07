Пермскому высокопоставленному депутату хотят начать процедуру банкротства

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
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Updated Сегодня, 12:12
Финансовый управляющий депутата Заксобрания Пермского края Вагаршака Сарксяна хочет ходатайствовать о прекращении процедуры реструктуризации долгов и начале процедуры банкротства. Такие выводы управляющий Олег Темушкин сделал по результатам проверки наличия/отсутствия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства. Документ опубликован 3 мая.
В ходе проверки также были выявлены сделки, имеющие признаки «влекущие за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами», требующие дополнительной проверки. Кроме того, Темушкин указывает на невозможности проведения проверки наличия (отсутствия) признаков преднамеренного банкротства и на отсутствие оснований для определения признаков фиктивного банкротства.
На основании проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности Сарксяна, финансовым управляющим сделаны следующие выводы:
Одновременно с тем сейчас в суде находятся требования ИФНС №21 к Сарксяну на 3,8 млрд рублей. Их рассмотрение приостановлено до вступления в силу решения Свердловского районного суда по иску Генпрокуратуры РФ. Речь идет о требовании на ту же сумму к восьми физлицам, которых надзорный орган считает причастными к выводу имущества ПАО «Мотовилихинские заводы» и последующему банкротству предприятия.
Прокуратура считает, что с 2002 года они участвовали в схеме по выводу активов общества на подконтрольные организации, а также обременили предприятие кредитами. В списке ответчиков кроме Вагаршака Сарксяна и членов его семьи Бориса, Гермене и Светланы Сарксян экс-совладельцы ПАО «Мотовилихинские заводы» и экс-депутаты Госдумы РФ Марат Загидуллов и Рафаэль Гималов, Юрий Медведюк — собственник ООО «Метатрон», которому принадлежит 10% акций машхолдинга, и владелец такого же пакета Руслан Валитов.
Рассмотрение иска Генпрокуратуры РФ в основном заседании Свердловского райсуда еще не началось, с 24 апреля судья Елена Гурьева провела два заседания в предварительном слушании, следующее назначено на 16 мая.
С ответчиков просят солидарно взыскать в доход страны 2,763 млрд рублей ущерба и 1,054 млрд рублей процентов за пользование денежными средствами. Как ранее сообщал «КоммерсантЪ», основную часть ущерба, как считает прокуратура, составляют неотработанные авансы ПАО по контрактам с Минобороны, а остальная касается задолженности перед ФНС.
Также в дело о банкротстве Сарксяна вступил АКБ «Россия», требующий 13,9 млн рублей возврата кредита. Эти деньги банк просил взыскать солидарно с Вагаршака и Светланы Сарксян. Помимо этого в списке кредиторов у него имеются и другие банки — АКБ
«Фора-Банк», АКБ «Трансстройбанк», АО «Банк Русский Стандарт», общая сумма обязательств перед которыми составляет 59,4 млн рублей.
В прошлом году Пермский металлургический завод «Камасталь» обратился в арбитражный суд с иском о признании Вагаршака Сарксяна банкротом. В иске указано, что по состоянию на дату подачи заявления общая сумма задолженности составляет более 84,5 млн рублей. Задолженность не была погашена в течение трех месяцев с даты, когда она должна быть уплачена, указывается в документах суда. Позднее за учетом уже погашенной части долга была установлена сумма задолженности в 76 млн рублей. В декабре прошлого года в отношении Сарксяна была введена процедура реструктуризации долгов гражданина сроком до 24 мая 2024 года.
В 2011–2016 годах Вагаршак Сарксян занимал пост исполнительного директора ПАО «Мотовилихинские заводы». 4 декабря 2011 года он был впервые избран депутатом Законодательного Собрания Пермского края второго созыва по партийным спискам от регионального отделения политической партии «Единая Россия». В сентябре 2021 года он был вновь избран депутатом Законодательного собрания Пермского края IV созыва.
Арбитражный суд Пермского края 31 августа 2018 года признал ООО «Металлургический завод Камасталь» банкротом и ввел конкурсное производство на полгода. По данным отчета временного управляющего, на 31 мая 2018 года размер кредиторской задолженности ООО МЗ «Камасталь» составлял 5 млрд рублей, из них 4,4 млрд рублей — задолженность перед ПАО «Мотовилихинские заводы».