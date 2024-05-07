Пермскому высокопоставленному депутату хотят начать процедуру банкротства

В прошлом году Пермский металлургический завод «Камасталь» обратился в арбитражный суд с иском о признании Вагаршака Сарксяна банкротом. В иске указано, что по состоянию на дату подачи заявления общая сумма задолженности составляет более 84,5 млн рублей. Задолженность не была погашена в течение трех месяцев с даты, когда она должна быть уплачена, указывается в документах суда. Позднее за учетом уже погашенной части долга была установлена сумма задолженности в 76 млн рублей. В декабре прошлого года в отношении Сарксяна была введена процедура реструктуризации долгов гражданина сроком до 24 мая 2024 года.