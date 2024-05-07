Пермякам грозит огромный срок за продажу оружия и взрывчатки

Posted Сегодня, 03:11
Published Сегодня, 03:11
Modified Сегодня, 03:13
Updated Сегодня, 03:13
В Пермском крае будут судить двух мужчин за хранение из сбыт оружия. По данным пресс-службы региональной прокуратуры, весной 2022 года пермяки привезли в краевую столицу оружие, которое они незаконно купили, а также боеприпасы к нему.
Речь идет о двух автоматических пистолетах «Стечкина». Оружие и патроны каждый из пермяков хранил в своем тайнике. Кроме того, один из соучастников приобрел некие взрывные устройства, которые позже продал вместе с оружием и боеприпасами.
Преступников нашли сотрудники УФСБ России по Пермскому краю совместно с коллегами из Свердловской области и сотрудниками центрального аппарата ФСБ России. Во время обысков у одного из обвиняемых удалось изъять второй пистолет и оставшиеся патроны.
Сейчас уголовное дело направлено в суд, пермякам грозит до 11 лет лишения свободы.