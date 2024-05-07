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Updated Сегодня, 03:13

В Пермском крае будут судить мужчин за продажу оружия и взрывчатки

Пермякам грозит огромный срок за продажу оружия и взрывчатки

7 мая 2024, 03:11
Фото: ideogram.ai

В Пермском крае будут судить мужчин за продажу оружия и взрывчатки

Пермяков задержали сотрудники ФСБ.
Сюжет
ФСБ

В Пермском крае будут судить двух мужчин за хранение из сбыт оружия. По данным пресс-службы региональной прокуратуры, весной 2022 года пермяки привезли в краевую столицу оружие, которое они незаконно купили, а также боеприпасы к нему.

Речь идет о двух автоматических пистолетах «Стечкина». Оружие и патроны каждый из пермяков хранил в своем тайнике. Кроме того, один из соучастников приобрел некие взрывные устройства, которые позже продал вместе с оружием и боеприпасами.

Преступников нашли сотрудники УФСБ России по Пермскому краю совместно с коллегами из Свердловской области и сотрудниками центрального аппарата ФСБ России. Во время обысков у одного из обвиняемых удалось изъять второй пистолет и оставшиеся патроны.

Сейчас уголовное дело направлено в суд, пермякам грозит до 11 лет лишения свободы.

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#Суд#Пермь#ФСБ#Оружие
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