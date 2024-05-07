Плохая идея. Нутрициолог раскрыла опасности приема пищи за рабочим местом

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Нутрициолог Екатерина Веселова рекомендовала не есть на рабочем месте. По ее словам, в момент, когда человек обедает или просто перекусывает за местом, где работает, он не полностью сосредоточен на приеме пищи, пишет VSE42.RU.
Это может повлиять на то, как организм усваивает пищу. В итоге у человека может появиться отрыжка, изжога или вздутие. Более неочевидным минусом является то, что если во время еды отвлекаться на другие действия, то человек может переедать — чувство насыщения притупляется.
Оптимальное время, выделенное на обед — 20 минут. На перекус необходимо тратить 10 минут.