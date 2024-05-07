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Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

Нутрициолог раскрыла опасности приема пищи за рабочим местом

Плохая идея. Нутрициолог раскрыла опасности приема пищи за рабочим местом

7 мая 2024, 10:45
Фото: ideogram.ai

Нутрициолог раскрыла опасности приема пищи за рабочим местом

Во время приема пищи не стоит отвлекаться.
Сюжет
Ученые

Нутрициолог Екатерина Веселова рекомендовала не есть на рабочем месте. По ее словам, в момент, когда человек обедает или просто перекусывает за местом, где работает, он не полностью сосредоточен на приеме пищи, пишет VSE42.RU.

Это может повлиять на то, как организм усваивает пищу. В итоге у человека может появиться отрыжка, изжога или вздутие. Более неочевидным минусом является то, что если во время еды отвлекаться на другие действия, то человек может переедать — чувство насыщения притупляется.

Оптимальное время, выделенное на обед — 20 минут. На перекус необходимо тратить 10 минут.

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#Здоровье#Общество#Ученые#Еда#Еда-еда
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