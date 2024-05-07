Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что учения российских ядерных сил — это вынужденная мера, на которую было решено пойти из-за агрессивной политики западных стран. Антонов решил высказаться из-за того, что в Белом доме обвинили Россию в безрассудной ядерной риторике, пишет VSE42.RU.
Посол отметил, что США и их союзники расширяют поставки оружия на Украину. Этими действиями они отказываются от самоограничений в развязанной против РФ гибридной войне.
«Грубо говоря, пытаются „сварить“ нашу страну на медленном огне. Мы никому не угрожаем», — отметил Антонов.
При этом Антонов добавил, что Россия будет использовать все средства для защиты своего университета, а также территориальной ценности.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что по поручению президента будет проведено учение с ракетными соединениями в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил. Это должно произойти «в ближайшее время».