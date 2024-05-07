Посол России в США назвал учения ядерных сил вынужденной ответной мерой

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что учения российских ядерных сил — это вынужденная мера, на которую было решено пойти из-за агрессивной политики западных стран. Антонов решил высказаться из-за того, что в Белом доме обвинили Россию в безрассудной ядерной риторике, пишет VSE42.RU.