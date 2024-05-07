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Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Посол России в США назвал учения ядерных сил вынужденной ответной мерой

Посол России в США назвал учения ядерных сил вынужденной ответной мерой

7 мая 2024, 11:06
Фото: Изображение Midjourney
Посол утверждает, что РФ никому не угрожает.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что учения российских ядерных сил — это вынужденная мера, на которую было решено пойти из-за агрессивной политики западных стран. Антонов решил высказаться из-за того, что в Белом доме обвинили Россию в безрассудной ядерной риторике, пишет VSE42.RU.

Посол отметил, что США и их союзники расширяют поставки оружия на Украину. Этими действиями они отказываются от самоограничений в развязанной против РФ гибридной войне.

«Грубо говоря, пытаются „сварить“ нашу страну на медленном огне. Мы никому не угрожаем», — отметил Антонов.

При этом Антонов добавил, что Россия будет использовать все средства для защиты своего университета, а также территориальной ценности.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что по поручению президента будет проведено учение с ракетными соединениями в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил. Это должно произойти «в ближайшее время».

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#Общество#Военная операция на Украине#Учения#Минобороны#Ядерное оружие
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