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Published Сегодня, 10:15

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Updated Сегодня, 10:19

После инаугурации президента правительство РФ сложило свои полномочия

Правительство РФ сложило полномочия после инаугурации президента Владимира Путина

7 мая 2024, 10:15
Фото: пресс-служба правительства России

После инаугурации президента правительство РФ сложило свои полномочия

В течение недели состав кабинета министров должен обновиться.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства перед избранным президентом России Владимиром Путиным. Это произошло сегодня, 7 мая, после церемонии вступления в должность главы государства.

Как сообщают в пресс-службе кабмина, процедура формирования нового состава правительства начинается с назначения председателя высшего исполнительного органа. Соответствующий указ подписывает президент после утверждения кандидатуры Государственной Думой.

Сейчас все члены правительства находятся в статусе и. о. до утверждения нового кабмина. Председатель правительства должен не позднее недели после своего назначения предоставить президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.

Фото: пресс-служба правительства России
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#Общество#Владимир Путин
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