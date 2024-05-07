Правительство РФ сложило полномочия после инаугурации президента Владимира Путина

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства перед избранным президентом России Владимиром Путиным. Это произошло сегодня, 7 мая, после церемонии вступления в должность главы государства.
Как сообщают в пресс-службе кабмина, процедура формирования нового состава правительства начинается с назначения председателя высшего исполнительного органа. Соответствующий указ подписывает президент после утверждения кандидатуры Государственной Думой.
Сейчас все члены правительства находятся в статусе и. о. до утверждения нового кабмина. Председатель правительства должен не позднее недели после своего назначения предоставить президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.