Президент Кубы начал рабочую поездку по России

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
«Дорогие земляки, мы начинаем работать в России над нашими приоритетными вопросами после того, как Владимир Путин был переизбран президентом», — написал он.
Бермудес отметил, что делегация из Кубы будет принимать участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает 360tv.ru.
«Все это произойдет в рамках 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 64-й годовщины наших дипломатических отношений», — добавил лидер Кубы.