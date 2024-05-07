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Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

Президент Кубы начал рабочую поездку по России

7 мая 2024, 11:54
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес прибыл в Россию. Он поделился этой новостью со своими соотечественниками в социальной сети.

«Дорогие земляки, мы начинаем работать в России над нашими приоритетными вопросами после того, как Владимир Путин был переизбран президентом», — написал он.

Бермудес отметил, что делегация из Кубы будет принимать участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает 360tv.ru.

«Все это произойдет в рамках 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 64-й годовщины наших дипломатических отношений», — добавил лидер Кубы.

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