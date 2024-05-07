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Posted 7 мая, 17:52

Published 7 мая, 17:52

Modified 7 мая, 17:53

Updated 7 мая, 17:53

Российский атлет сдвинул с места поезд «Сапсан»

7 мая 2024, 17:52
Российский спортсмен Денис Вовк сдвинул с места поезд «Сапсан» весом 650 тонн и установил новый мировой рекорд. Информацию об этом сообщило пресс-служба РЖД.

В специальном депо Металлострой в Санкт-Петербурге атлет силового экстрима Денис Вовк произвел удивительное достижение — он смог переместить поезд «Сапсан», который весит 650 тонн! По словам представителя пресс-службы, никто из спортсменов ранее не совершал подобного физического подвига, пишет 360.ru.

Используя трос и лестницу, Вовк смог переместить поезд на расстояние 1,48 метра всего за 37 секунд. Организаторы этого мероприятия уже подали заявку на официальное признание этого достижения в Книге рекордов Гиннесса.

Трек-пул — одно из самых популярных упражнений в силовом экстриме. Это задача перетянуть крупногабаритный транспорт, такой как автобус, троллейбус, поезд, самолет или автомобиль, используя специальную упряжку. Вовк справился с этим испытанием и сможет вписать свое имя в историю мирового спорта.

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