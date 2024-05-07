Российский атлет сдвинул с места поезд «Сапсан»

Трек-пул — одно из самых популярных упражнений в силовом экстриме. Это задача перетянуть крупногабаритный транспорт, такой как автобус, троллейбус, поезд, самолет или автомобиль, используя специальную упряжку. Вовк справился с этим испытанием и сможет вписать свое имя в историю мирового спорта.