Стало известно, какая рабочая профессия стала самой прибыльной в апреле 2024 года

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Аналитики выяснили, какая профессия стала самой высокооплачиваемой в России в первом квартале 2024 года среди рабочих специальностей. Оказалось, что наибольшую зарплату в этом сегменте и периоде предлагают водителям-дальнобойщикам. Средние зарплатные предложения для новых сотрудников за год выросли на 38% и составляют 185,9 тыс. рублей в месяц при условии полного рабочего дня.
На втором месте в перечне самых оплачиваемых рабочих специальностей находятся бурильщики. По данным сервиса «Авито Работа», новым сотрудникам при полном рабочем дне обещают в среднем более 127,2 тыс. рублей в месяц, что на 44% больше, чем в апреле 2023 года.
Бронза рейтинга самых высокооплачиваемых рабочих — профессия токаря. Работодатели предлагают в среднем чуть более 112,8 тыс. рублей в месяц. За год размер предлагаемой заработной платы увеличился на 23%, обратили внимание аналитики.
Четвертое место занимает вакансия водителя самосвала (110,5 тыс. рублей в месяц, +40% за год). На пятой строчке — профессия автоэлектрика — 108,8 тыс. рублей, +33% за год).