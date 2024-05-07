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Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

ТОП-5 самых прибыльный рабочих профессий в апреле 2024 года в России

Стало известно, какая рабочая профессия стала самой прибыльной в апреле 2024 года

7 мая 2024, 12:25
Фото: 1MI

ТОП-5 самых прибыльный рабочих профессий в апреле 2024 года в России

В одной из вакансий за год зарплатное предложение выросло на целых 44%.

Аналитики выяснили, какая профессия стала самой высокооплачиваемой в России в первом квартале 2024 года среди рабочих специальностей. Оказалось, что наибольшую зарплату в этом сегменте и периоде предлагают водителям-дальнобойщикам. Средние зарплатные предложения для новых сотрудников за год выросли на 38% и составляют 185,9 тыс. рублей в месяц при условии полного рабочего дня.

Фото: ideogram.ai

На втором месте в перечне самых оплачиваемых рабочих специальностей находятся бурильщики. По данным сервиса «Авито Работа», новым сотрудникам при полном рабочем дне обещают в среднем более 127,2 тыс. рублей в месяц, что на 44% больше, чем в апреле 2023 года.

Фото: unsplash.com

Бронза рейтинга самых высокооплачиваемых рабочих — профессия токаря. Работодатели предлагают в среднем чуть более 112,8 тыс. рублей в месяц. За год размер предлагаемой заработной платы увеличился на 23%, обратили внимание аналитики.

Фото: dksokol.ru

Четвертое место занимает вакансия водителя самосвала (110,5 тыс. рублей в месяц, +40% за год). На пятой строчке — профессия автоэлектрика — 108,8 тыс. рублей, +33% за год).

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