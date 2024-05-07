Стало известно, какая рабочая профессия стала самой прибыльной в апреле 2024 года

Аналитики выяснили, какая профессия стала самой высокооплачиваемой в России в первом квартале 2024 года среди рабочих специальностей. Оказалось, что наибольшую зарплату в этом сегменте и периоде предлагают водителям-дальнобойщикам. Средние зарплатные предложения для новых сотрудников за год выросли на 38% и составляют 185,9 тыс. рублей в месяц при условии полного рабочего дня.