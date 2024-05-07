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СУ СК поделилось первыми кадрами допроса бывшего замминистра транспорта Прикамья

СУ СК поделилось первыми кадрами допроса бывшего замминистра транспорта Прикамья

7 мая 2024, 15:32
Фото: пресс-служба мэрии Перми / Алена Власова
Чиновник подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

Следственное управление СК Башкирии опубликовало первые кадры допроса экс-замминистра транспорта Пермского края Александра Клебанова. Сегодня чиновник был задержан оперативниками федеральной службы безопасности по делу о взятке на сумму в 5 млн рублей.

Напомним, что в отношении чиновника заведено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По мнению следственных органов, в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» между АО «Башкиравтодор» и коммерческой организацией были подписаны договоры на перевозку инертных и дорожно-строительных материалов на объекте реконструкции одной из автомобильных дорог Башкирии.

Весной прошлого года Клебанов потребовал от гендиректора компании Ильдара Юланова и его заместителя взятку в размере 5 млн рублей за покровительство и способствование в получении ими платежей за ранее выполненные работы по заключенным с АО «Башкиравтодор» договорам. Тогда бывший министр транспорта Башкирии являлся членом совета директоров АО «Башкиравтодор».

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