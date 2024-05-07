СУ СК поделилось первыми кадрами допроса бывшего замминистра транспорта Прикамья

Напомним, что в отношении чиновника заведено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По мнению следственных органов, в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» между АО «Башкиравтодор» и коммерческой организацией были подписаны договоры на перевозку инертных и дорожно-строительных материалов на объекте реконструкции одной из автомобильных дорог Башкирии.