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Суд в Перми вынес приговор матери, накопившей долг 720 тыс. рублей по алиментам

Суд в Перми отправил мать на исправительные работы за крупный долг по алиментам

7 мая 2024, 05:20
Фото: unsplash.com

Суд в Перми вынес приговор матери, накопившей долг 720 тыс. рублей по алиментам

Почти год женщина не исполняла решение суда.

Свердловский районный суд Перми признал ранее судимую уроженку Новосибирской области виновной в неуплате средств на содержание несовершеннолетнего ребенка (ч. 1 ст. 157 УК РФ). В период с февраля по декабрь прошлого года женщина не исполняла решение суда и не выплачивала алименты на ребенка. При этом уважительных причин для уклонения от закона у нее не было.

Женщина задолжала в общей сложности более 720 тыс. рублей. Известно, что ранее осужденная привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление, но не сделала выводов и не исправила свое поведение.

Суд с учетом позиции гособвинения назначил уроженке другого региона наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с ежемесячным удержанием 5% из заработной платы в доход государства. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловского района Перми, решение суда пока не вступило в силу. Расследованием уголовного дела занимались органы ФССП России по Пермскому краю.

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#Происшествия#Суд#Приставы#Пермь#Алименты
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