Суд в Перми отправил мать на исправительные работы за крупный долг по алиментам

Свердловский районный суд Перми признал ранее судимую уроженку Новосибирской области виновной в неуплате средств на содержание несовершеннолетнего ребенка (ч. 1 ст. 157 УК РФ). В период с февраля по декабрь прошлого года женщина не исполняла решение суда и не выплачивала алименты на ребенка. При этом уважительных причин для уклонения от закона у нее не было.