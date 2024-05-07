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В Пермском крае 8 мая простятся с наводчиком, убитым на СВО

Тело не могли вынести с поля боя. В Прикамье простятся c наводчиком, убитым на СВО

7 мая 2024, 07:14
Фото: vk.com/public191472812 / 1MI

В Пермском крае 8 мая простятся с наводчиком, убитым на СВО

Мужчины не стало еще осенью прошлого года.

В Пермском крае 8 мая в селе Андреевка простятся с военным Михаилом Вяткиным. Мужчина погиб еще 25 октября 2023 года в боях за Красногоровку. Долгое время о его судьбе было ничего неизвестно, так как противник не позволял вынести убитых с поля боя.

В администрации Оханского округа добавили, что военный был матросом, старшим наводчиков гранатометного отделения мотострелковой роты.

Односельчане в соцсетях отмечают, что Вяткину было 42 года. На СВО он был в период с ноября 2022 года по март 2023 года, затем отправился в зону спецоперации в июле 2023 года.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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