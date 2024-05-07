Тело не могли вынести с поля боя. В Прикамье простятся c наводчиком, убитым на СВО

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
В Пермском крае 8 мая в селе Андреевка простятся с военным Михаилом Вяткиным. Мужчина погиб еще 25 октября 2023 года в боях за Красногоровку. Долгое время о его судьбе было ничего неизвестно, так как противник не позволял вынести убитых с поля боя.
В администрации Оханского округа добавили, что военный был матросом, старшим наводчиков гранатометного отделения мотострелковой роты.
Односельчане в соцсетях отмечают, что Вяткину было 42 года. На СВО он был в период с ноября 2022 года по март 2023 года, затем отправился в зону спецоперации в июле 2023 года.