Тело не могли вынести с поля боя. В Прикамье простятся c наводчиком, убитым на СВО

В Пермском крае 8 мая в селе Андреевка простятся с военным Михаилом Вяткиным. Мужчина погиб еще 25 октября 2023 года в боях за Красногоровку. Долгое время о его судьбе было ничего неизвестно, так как противник не позволял вынести убитых с поля боя.