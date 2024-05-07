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Published Сегодня, 04:05

Modified Сегодня, 04:07

Updated Сегодня, 04:07

Стоимость бензина в Пермском крае растет седьмую неделю подряд

Цены на бензин в Пермском крае растут седьмую неделю подряд. Данные Росстата

7 мая 2024, 04:05
Фото: ideogram.ai

Стоимость бензина в Пермском крае растет седьмую неделю подряд

Цены на бензин выросли в 46 субъектах России.
Сюжет
Уфас

Стоимость бензина в Пермском крае растет уже седьмую неделю подряд, следует из данных Росстата. В последнее время цены увеличивались на все виды топлива, кроме марки АИ-98 и выше, однако сейчас и за эту марку придется заплатить больше — 70 рублей и 9 копеек за литр.

Пермский край Средние цены на 15 апреля Средние цены на 22 апреля Средние цены на 2 мая
Бензин автомобильный 55,24 55,27 55,35
Марка АИ-92 50,92 50,94 51,01
Марка АИ-95 55,43 55,46 55,53
Марка АИ-98 и выше 69,94 69,94 70,09
Дизельное топливо 65,49 65,52 65,57

По данным Росстата, стоимость бензина за период с 23 апреля по 2 мая увеличилась в 46 субъектах РФ, снизилась — в семи.

С 1 марта 2024 года в РФ был введен запрет на экспорт бензина. Эта мера была принята для того, чтобы справиться с ростом спроса на топливо в весенний и летний периоды — в это время россияне отправляются в отпуска, начинаются полевые работы. При этом в страны ЕАЭС экспортировать бензин можно, а также в Узбекистан, Абхазию, Южную Осетию и Монголию.

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#Авто#Уфас#Пермь#Цены#Статистика#Бензин#Топливо#Бензин цена
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