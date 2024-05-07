Цены на бензин в Пермском крае растут седьмую неделю подряд. Данные Росстата

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
Стоимость бензина в Пермском крае растет уже седьмую неделю подряд, следует из данных Росстата. В последнее время цены увеличивались на все виды топлива, кроме марки АИ-98 и выше, однако сейчас и за эту марку придется заплатить больше — 70 рублей и 9 копеек за литр.
|Пермский край
|Средние цены на 15 апреля
|Средние цены на 22 апреля
|Средние цены на 2 мая
|Бензин автомобильный
|55,24
|55,27
|55,35
|Марка АИ-92
|50,92
|50,94
|51,01
|Марка АИ-95
|55,43
|55,46
|55,53
|Марка АИ-98 и выше
|69,94
|69,94
|70,09
|Дизельное топливо
|65,49
|65,52
|65,57
По данным Росстата, стоимость бензина за период с 23 апреля по 2 мая увеличилась в 46 субъектах РФ, снизилась — в семи.
С 1 марта 2024 года в РФ был введен запрет на экспорт бензина. Эта мера была принята для того, чтобы справиться с ростом спроса на топливо в весенний и летний периоды — в это время россияне отправляются в отпуска, начинаются полевые работы. При этом в страны ЕАЭС экспортировать бензин можно, а также в Узбекистан, Абхазию, Южную Осетию и Монголию.