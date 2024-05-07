Цены на бензин в Пермском крае растут седьмую неделю подряд. Данные Росстата

С 1 марта 2024 года в РФ был введен запрет на экспорт бензина. Эта мера была принята для того, чтобы справиться с ростом спроса на топливо в весенний и летний периоды — в это время россияне отправляются в отпуска, начинаются полевые работы. При этом в страны ЕАЭС экспортировать бензин можно, а также в Узбекистан, Абхазию, Южную Осетию и Монголию.