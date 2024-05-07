У городских кладбищ Перми в майские праздники появятся дополнительные остановки

Временный остановочный пункт будет введен на Южной дамбе вблизи Южного кладбища 9, 10, 11 и 14 мая для маршрутов №1, №5, №8, №14, №25, №33, №61 и №75. На месте будут размещены знаки, а также обеспечен безопасный переход. С 8 по 14 мая будет действовать дополнительная остановка для автобусов №22, №23, №32 и №58.