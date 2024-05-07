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Published Сегодня, 14:08

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Updated Сегодня, 14:10

У городских кладбищ Перми в майские праздники появятся дополнительные остановки

У городских кладбищ Перми в майские праздники появятся дополнительные остановки

7 мая 2024, 14:08
Фото: 1MI
Кроме того, будут выведены дополнительные автобусы.

На городских кладбищах Перми появятся временные остановки. Кроме того, до Северного кладбища пустят дополнительные автобусы, сообщает пресс-служба администрации города.

Временный остановочный пункт будет введен на Южной дамбе вблизи Южного кладбища 9, 10, 11 и 14 мая для маршрутов №1, №5, №8, №14, №25, №33, №61 и №75. На месте будут размещены знаки, а также обеспечен безопасный переход. С 8 по 14 мая будет действовать дополнительная остановка для автобусов №22, №23, №32 и №58.

Кроме того, с 9 по 14 мая на маршрут №46, который следует до Северного кладбища, будут выведены дополнительные автобусы.

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#9 мая#Кладбище#Кладбища#Северное кладбище#Автобусы#Майские праздники
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