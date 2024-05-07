У начальника налоговой службы Пермского края появился новый заместитель

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
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Updated Сегодня, 09:56
Новым исполняющим обязанности заместителя руководителя УФНС России по Пермскому краю назначен Михаил Метелкин. Ранее Метелкин занимал пост начальника отдела информационной безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Среди обязанностей нового руководителя будет координирование общего и контрольного отдела №2, а также отдела информационных технологий. Карьерный путь Михаил Метелкин в Федеральной налоговой службе начал в 2003 году.
Родился мужчина в 1981 году в Перми. Окончил Пермский государственный университет по специальности «Прикладная математика» и прошел дополнительную переподготовку в области информационной безопасности.