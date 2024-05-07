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Published Сегодня, 09:56

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У начальника налоговой службы Пермского края появился новый заместитель

У начальника налоговой службы Пермского края появился новый заместитель

7 мая 2024, 09:56
Фото: properm.ru / УФНС по Пермскому краю
В обязанного нового замглавы войдут координирование общего и контрольного отдела №2, а также отдела информационных технологий.

Новым исполняющим обязанности заместителя руководителя УФНС России по Пермскому краю назначен Михаил Метелкин. Ранее Метелкин занимал пост начальника отдела информационной безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Среди обязанностей нового руководителя будет координирование общего и контрольного отдела №2, а также отдела информационных технологий. Карьерный путь Михаил Метелкин в Федеральной налоговой службе начал в 2003 году.

Родился мужчина в 1981 году в Перми. Окончил Пермский государственный университет по специальности «Прикладная математика» и прошел дополнительную переподготовку в области информационной безопасности.

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#Пермский край#Налоговая служба#Заместитель#Михаил Метелкин#Начальник отдела информационной безопасности
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