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В Чернушке и Барде провели модернизацию сети мобильной связи

В Чернушке и Барде провели модернизацию сети мобильной связи

7 мая 2024, 07:11
Фото: ПАО «МТС»
Даже во время высоких нагрузок на сеть жители останутся на связи.

В городе Чернушке и селе Барда Пермского края проведена модернизация сети мобильной связи. 3G-частоты на современный стандарт LTE переведены с помощью ПАО «МТС».

Таким образом, доступ к быстрому мобильному интернету получили в общей сложности более 40 тыс. жителей Прикамья. Сейчас даже в часы больших нагрузок на сеть жители Чернушки и Барды могут общаться по видеосвязи, смотреть фильмы и сериалы в высоком разрешении и пользоваться цифровыми сервисами.

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