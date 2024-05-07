В Чернушке и Барде провели модернизацию сети мобильной связи

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
В городе Чернушке и селе Барда Пермского края проведена модернизация сети мобильной связи. 3G-частоты на современный стандарт LTE переведены с помощью ПАО «МТС».
Таким образом, доступ к быстрому мобильному интернету получили в общей сложности более 40 тыс. жителей Прикамья. Сейчас даже в часы больших нагрузок на сеть жители Чернушки и Барды могут общаться по видеосвязи, смотреть фильмы и сериалы в высоком разрешении и пользоваться цифровыми сервисами.