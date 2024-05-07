В Екатеринбурге из окна горящего дома с 21 этажа сорвался мужчина

В целях спасения людей из горящего здания были сформированы звенья газодымозащитной службы. В попытках спастись от огня, жильцы дома начали свешиваться с окон. Одному мужчине не удалось удержаться на подоконнике, он упал с 21 этажа. Его увезли в госпитализацию, о состоянии пострадавшего пока неизвестно.