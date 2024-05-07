В Екатеринбурге из окна горящего дома с 21 этажа сорвался мужчина

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
В Екатеринбурге из окна горящего многоэтажного дома упал мужчина. Инцидент произошел на ул. Союзной, 2. Об этом сообщило издание Ura.ru.
Как сообщает ГУ МЧс по Свердловской области, пожарная техника не может подобраться к многоэтажке из-за припаркованного автомобиля. «Прибывшая к месту вызова высотная техника не может развернуться по причине припаркованного автотранспорта», — рассказали в пресс-службе ведомства.
В целях спасения людей из горящего здания были сформированы звенья газодымозащитной службы. В попытках спастись от огня, жильцы дома начали свешиваться с окон. Одному мужчине не удалось удержаться на подоконнике, он упал с 21 этажа. Его увезли в госпитализацию, о состоянии пострадавшего пока неизвестно.