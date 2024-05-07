В мэрии рассказали, какие районы Перми обработаны от клещей

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
В Перми обработаны от клещей парки и скверы всех районов города, кроме Свердловского. По графику, обработку этого района планируется провести 8 мая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.
На данный момент от клещей также обработаны все кладбища, кроме Заозерского и кладбища на Кислотных дачах. Здесь работы были приостановлены по причине непогоды — из-за дождя, снега и мокрой поверхности. Обработка продолжится при наступлении благоприятных погодных условий.
Как указывает МКУ «Пермское городское лесничество», на территории шести участковых лесничеств краевой столицы планируется провести работы по противоклещевой обработке. Обработка затронет городские леса в тех местах, где чаще всего гуляют пермяки. Это экологические тропы, комплексные места отдыха в радиусе 50 метров и прилегающая к ним территория, открытые поляны, площадки для дрессировки и общения с собаками, остановочные комплексы, расположенные на границе с лесом, участки дорожно-тропиночной сети.
Период противоклещевой обработки в Перми сместился в виду смещения климатической нормы в регионе. Май застали дожди и заморозки.