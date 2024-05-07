В мэрии рассказали, какие районы Перми обработаны от клещей

Как указывает МКУ «Пермское городское лесничество», на территории шести участковых лесничеств краевой столицы планируется провести работы по противоклещевой обработке. Обработка затронет городские леса в тех местах, где чаще всего гуляют пермяки. Это экологические тропы, комплексные места отдыха в радиусе 50 метров и прилегающая к ним территория, открытые поляны, площадки для дрессировки и общения с собаками, остановочные комплексы, расположенные на границе с лесом, участки дорожно-тропиночной сети.