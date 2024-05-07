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В Перми на маршрут №33 вышел еще один китайский автобус

В Перми на маршрут №33 вышел еще один китайский автобус

7 мая 2024, 09:13
Фото: Департамент транспорта администрации Перми
Автобус способен перевозить 55 пассажиров.

В Перми на маршруте №33 начал работу еще один китайский автобус среднего класса. Им стала низкопольная модель YUTONG ZK 6890 HGQ-CNG. Об этом сообщил Департамент транспорта администрации Перми во ВКонтакте.

В ведомстве рассказали, что новое транспортное средство соответствует классу Евро-5, работает на газовом топливе, имеет увеличенную конструкцию пассажирских дверей, а его салон приспособлен для маломобильных пассажиров.

Вместимость автобуса составляет 55 пассажиров, количество посадочных мест при этом 25.

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#Пермь#Автобус#Администрация Перми#Департамент транспорта#Средний класс#Китайский#YUTONG ZK 6890 HGQ-CNG#Вместимость
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