В Перми на маршрут №33 вышел еще один китайский автобус

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
В Перми на маршруте №33 начал работу еще один китайский автобус среднего класса. Им стала низкопольная модель YUTONG ZK 6890 HGQ-CNG. Об этом сообщил Департамент транспорта администрации Перми во ВКонтакте.
В ведомстве рассказали, что новое транспортное средство соответствует классу Евро-5, работает на газовом топливе, имеет увеличенную конструкцию пассажирских дверей, а его салон приспособлен для маломобильных пассажиров.
Вместимость автобуса составляет 55 пассажиров, количество посадочных мест при этом 25.