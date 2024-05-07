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Published Сегодня, 16:05

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

В Перми нашли погибшей 49-летнюю певицу Светлану Маслову

В Перми нашли погибшей 49-летнюю женщину из Мотовилихинского района

7 мая 2024, 16:05
Фото: properm.ru / VK Светлана Маслова

В Перми нашли погибшей 49-летнюю певицу Светлану Маслову

Причина ее смерти не уточняется.

В Перми нашли пропавшую 24 апреля 49-летнюю певицу Светлану Маслову. Об этом сообщил вечером 7 мая пермский поисковый отряд «ПрикамьеПоиск». Причина смерти Масловой не уточняется.

«Найдена. Погибла», — говорится в сообщении волонтёров во ВКонтакте. Ранее сообщалось, что пермячка перестала выходить на почту после того, как ушла на почту.

Как указывает 59.ru, Светлана активно вела свои социальные сети и делилась своим творчеством. Женщина часто выкладывала видео с исполнением песен. Кроме этого, женщина занималась изготовлением платьев-сеток.

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#Происшествия#Пермь#Поиск
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