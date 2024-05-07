В Пермском крае ищут девочку, пропавшую в середине апреля по пути из школы

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
В Краснокамске ищут Алину Агиевич. Девочка 2007 года рождения 18 апреля ушла из школы, но домой не вернулась. По данным поискового отряда «ПрикамьеПоиск», школа девочки находится на улице Энтузиастов.
Приметы девочки: рост 170 см, среднее телосложение, светло-русые кудрявые волосы, серые глаза. Была одета в черную толстовку, серые штаны, белые кроссовки. На правой руки у пермячки набита татуировка «Роза».
Родители отмечают, что заявление в полицию было написано еще в день исчезновения несовершеннолетней.
Волонтеры призывают поделиться информацией о пропавшей по телефонам: 8 922 3456 702, 102.