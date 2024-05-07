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Published Сегодня, 04:27

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Updated Сегодня, 04:29

В Пермском крае ищут девочку, пропавшую в середине апреля по пути из школы

В Пермском крае ищут девочку, пропавшую в середине апреля по пути из школы

7 мая 2024, 04:27
Фото: properm.ru / vk.com/poisk342
Девочку можно узнать по татуировке на руке.

В Краснокамске ищут Алину Агиевич. Девочка 2007 года рождения 18 апреля ушла из школы, но домой не вернулась. По данным поискового отряда «ПрикамьеПоиск», школа девочки находится на улице Энтузиастов.

Приметы девочки: рост 170 см, среднее телосложение, светло-русые кудрявые волосы, серые глаза. Была одета в черную толстовку, серые штаны, белые кроссовки. На правой руки у пермячки набита татуировка «Роза».

Родители отмечают, что заявление в полицию было написано еще в день исчезновения несовершеннолетней.

Волонтеры призывают поделиться информацией о пропавшей по телефонам: 8 922 3456 702, 102.

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#Пермь#Детский мир#Пропал человек
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