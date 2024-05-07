В Пермском крае упал предмет, похожий на беспилотник. Что говорят спасатели

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Published Сегодня, 02:40
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1 мая в Кунгуре на улице Красная упал предмет, который люди приняли за беспилотный летательный аппарат, сообщают кунгурские спасатели. На место выехали спасатели и экстренные службы. Оказалось, что на землю упал метеозонд — он не опасен.
Метеозонд — это одноразовый беспилотный аэростат, который изучает атмосферу. Состоит из резиновой или пластиковой оболочки, наполненной водородом или гелием. К оболочке подвешен контейнер с аппаратурой.
Ранее в Минобороны РФ заявляли, что территорию РФ атакуют воздушными шарами с территории Украины. Глава Брянской области Александр Богомаз уточнял, что атаки идут с помощью метеозондов.