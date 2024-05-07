properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:40

Published Сегодня, 02:40

Modified Сегодня, 02:42

Updated Сегодня, 02:42

Метеозонд, упавший в Кунгуре и шар, от метеозонда, на котором висит оборудование

В Пермском крае упал предмет, похожий на беспилотник. Что говорят спасатели

7 мая 2024, 02:40
Фото: vk.com/kungurspas / flickr.com
Метеозонд, упавший в Кунгуре и шар, от метеозонда, на котором висит оборудование

В Пермском крае упал предмет, похожий на беспилотник

Метеозонды используют для изучения атмосферы, однако Украина с их помощью атакует территорию РФ.

1 мая в Кунгуре на улице Красная упал предмет, который люди приняли за беспилотный летательный аппарат, сообщают кунгурские спасатели. На место выехали спасатели и экстренные службы. Оказалось, что на землю упал метеозонд — он не опасен.

Метеозонд — это одноразовый беспилотный аэростат, который изучает атмосферу. Состоит из резиновой или пластиковой оболочки, наполненной водородом или гелием. К оболочке подвешен контейнер с аппаратурой.

Ранее в Минобороны РФ заявляли, что территорию РФ атакуют воздушными шарами с территории Украины. Глава Брянской области Александр Богомаз уточнял, что атаки идут с помощью метеозондов.

Читайте также:
Беспилотники атаковали Белгородскую область. Погибли шесть человек, пострадали — 35Россию ночью атаковали десятки беспилотников — начался пожар на нефтезаводеВ России запатентован дрон-камикадзе, который самостоятельно летает и атакует
#Пермь#Дроны#Беспилотники
Подпишитесь
В Перми улицу Монастырскую могут продлить до Мотовилихинских заводов
Вчера, 14:54
Стало известно, когда в Пермь вернётся тепло
Вчера, 15:43
Прокуратура Березников требует от УК 8 млн за гибель женщины из-за глыбы льда
Вчера, 14:24
Бывший пермский вице-премьер устроился на работу в колледж. Раньше его судили
Вчера, 14:14
Нападавший на военного в поезде в Прикамье заявил, что ничего не помнит
Вчера, 09:34
"