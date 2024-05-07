В пожаре в селе Зюкайка вчера ночью погиб пожилой мужчина

Пожарные приехали и увидели, что горят кровля дома и баня. На пожаре они обнаружили погибшего пенсионера, сообщили в пресс-службе регионального Минтербеза. Площадь возгорания составила 85 кв. м, он был локализован в 3:20, ликвидирован в 3:26. Благодаря действиям пожарных, от огня спасли двухквартирный жилой дом, находившийся всего в 25 метрах от очага пожара.