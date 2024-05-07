В пожаре в селе Зюкайка вчера ночью погиб пожилой мужчина

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Вчера ночью, 6 мая, в поселке Зюкайка в Верещагинском районе произошел пожар с погибшим. Сообщение об инциденте на ул. Маяковского поступило дежурному в 2:51, к месту вызова выехали 19 человек личного состава и шесть единиц техники.
Пожарные приехали и увидели, что горят кровля дома и баня. На пожаре они обнаружили погибшего пенсионера, сообщили в пресс-службе регионального Минтербеза. Площадь возгорания составила 85 кв. м, он был локализован в 3:20, ликвидирован в 3:26. Благодаря действиям пожарных, от огня спасли двухквартирный жилой дом, находившийся всего в 25 метрах от очага пожара.
Причина и обстоятельства инцидента устанавливаются сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю.