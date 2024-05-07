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В Прикамье простятся с 45-летним рядовым, убитым на СВО

В Прикамье простятся с 45-летним рядовым, убитым на СВО

7 мая 2024, 09:02
Похороны военного состоятся 8 мая.

На СВО был убит военный из Пермского края Андрей Попов. Мужчина родился в 1978 году. На спецоперации находился в должности рядового, был наводчиком стрелкового отделения. В администрации Кизела сообщают, что прощание с военным состоится днем 8 мая.

Дату гибели участника спецоперации чиновники не называют, но на свою страницу в социальных сетях Андрей Попов заходил в последний раз вечером 5 апреля.

СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Точное количество пермяков или россиян, погибших в ходе спецоперации, неизвестно.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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