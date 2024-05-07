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Published Сегодня, 04:51

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Updated Сегодня, 04:53

Роспотребнадзор сделал важное предупреждение о качестве воды в Пермском крае

В Роспотребнадзоре рассказали, какая вода весной угрожает здоровью пермяков

7 мая 2024, 04:51
Фото: unsplash.com

Роспотребнадзор сделал важное предупреждение о качестве воды в Пермском крае

Употребление такой воды может привести к инфекционным заболеваниям.

В региональном Управлении Роспотребнадзора просят жителей отказаться от питья воды из родников, находящихся на территории Перми. Качество воды в роднике не может быть стабильным, так как зона его питания не защищена от негативного внешнего воздействия природного или техногенного характера.

В апреле–мае в Пермском крае начинается паводок, поэтому негативное влияние на качество воды в родниках усиливается. Вместе с талыми водами в них поступают загрязняющие вещества из растаявшего снега. В этот период повышается вероятность попадания в воду возбудителей инфекционных заболеваний и бактериального, и вирусного происхождения.

Также у источников нет ответственного лица, которое занималось бы их содержанием, обустройством и организацией лабораторного контроля качества воды. Кроме того, нет информации о зоне питания родников и об объектах, которые располагаются на водосборной площади и могут являться источниками загрязнения воды в роднике.

Специалисты напоминают пермякам, что не стоит пить воду из родников, а также мыть ею руки, посуду, овощи и фрукты. Это опасно для здоровья.

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#Здоровье#Общество#Пермь#Роспотребнадзор#Родники
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