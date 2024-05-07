В Роспотребнадзоре рассказали, какая вода весной угрожает здоровью пермяков

Также у источников нет ответственного лица, которое занималось бы их содержанием, обустройством и организацией лабораторного контроля качества воды. Кроме того, нет информации о зоне питания родников и об объектах, которые располагаются на водосборной площади и могут являться источниками загрязнения воды в роднике.