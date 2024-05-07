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Published Сегодня, 13:35

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Updated Сегодня, 13:35

В сети появилось видео задержания бывшего замминистра транспорта Пермского края

В сети появилось видео задержания бывшего замминистра транспорта Пермского края

7 мая 2024, 13:35
Фото: VK Александр Клебанов
Чиновник подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

УФСБ России по РБ опубликовала видеозапись задержания бывшего министра транспорта Башкирии Александра Клебанова. Ранее Клебанов занимал должность заместителя министра транспорта Пермского края.

Судя по кадрам, силовики застали Клебанова врасплох в собственной квартире. По словам чиновника, дома он находился один. Мужчина попросил сотрудников Федеральной службы безопасности предоставить удостоверение и не хотел надевать наручники.

Напомним, что Александр Клебанов подозревается в получении взятки на сумму в 5 млн рублей. Так, 2018 по 2021 годы он работал в Минтрансе Прикамья, а в 2022 году был назначен на пости министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

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