В сети появилось видео задержания бывшего замминистра транспорта Пермского края

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
УФСБ России по РБ опубликовала видеозапись задержания бывшего министра транспорта Башкирии Александра Клебанова. Ранее Клебанов занимал должность заместителя министра транспорта Пермского края.
Судя по кадрам, силовики застали Клебанова врасплох в собственной квартире. По словам чиновника, дома он находился один. Мужчина попросил сотрудников Федеральной службы безопасности предоставить удостоверение и не хотел надевать наручники.
Напомним, что Александр Клебанов подозревается в получении взятки на сумму в 5 млн рублей. Так, 2018 по 2021 годы он работал в Минтрансе Прикамья, а в 2022 году был назначен на пости министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.