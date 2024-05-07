В сети появилось видео задержания бывшего замминистра транспорта Пермского края

Напомним, что Александр Клебанов подозревается в получении взятки на сумму в 5 млн рублей. Так, 2018 по 2021 годы он работал в Минтрансе Прикамья, а в 2022 году был назначен на пости министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.