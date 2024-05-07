В СК России рассказали за что бывший пермский чиновник получил взятку в 5 миллионов

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:49
В СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Клебанова по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
По версии следствия, в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» между АО «Башкиравтодор» и коммерческой организацией были заключены договоры на перевозку инертных и дорожно-строительных материалов на объекте реконструкции одной из автомобильных дорог республики.
Как в ноябре прошлого года сообщали в УФСБ республики, гендиректор «Башкиравтодора» Ильдар Юланов, совместно с руководителями подрядной организации «КИВИ» Иреком Шариповым заключили в 2021–2022 годах договоры на перевозку инертных и дорожно-строительных материалов при реконструкции автодороги Бирск–Тастуба–Сатка в Караидельском районе.
Однако оперативники федеральной службы безопасности установили, что подрядчик предоставлял фальшивые накладные на якобы выполненные перевозки, а заказчик без проверки их полностью оплачивал. Таким образом, ущерб государству нанесен на сумму свыше 91 миллиона рублей (контрольный пакет акций «Башкиравтодора» принадлежит РБ).
Как сегодня сообщили в СКР, в мае 2023 года Александр Клебанов, будучи членом совета директоров АО «Башкиравтодор», потребовал от генерального директора компании-грузоперевозчика и его заместителя взятку в размере 5 млн рублей за общее покровительство и способствование в получении ими платежей за ранее выполненные работы по заключенным с АО «Башкиравтодор» договорам, а в случае отказа высказал угрозу создания искусственных препятствий в получении оплаты. Опасаясь негативных последствий, руководство компании передало подозреваемому требуемую сумму.
Преступный факт выявлен в ходе совместной работы следователей Следственного комитета и сотрудников УФСБ России по Республике Башкортостан.
В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся первоначальные следственные действия. Проведены обыски, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
В декабре 2022 года бывший заместитель министра транспорта Пермского края Александр Клебанов был назначен министром транспорта и дорожного хозяйства республики Башкортостан с испытательным сроком на три месяца. До назначения главой Минтранса Башкирии Клебанов был заместителем министра. На прошлой неделе министр транспорта республики Александр Булушев покинул пост по собственному желанию.
Александр Клебанов родился в 1976 году в Москве. До 2018 года он возглавлял столичную службу такси «ГлавАвтоПрокат», а затем был назначен заместителем министра транспорта Прикамья, где курировал сферу транспортного обслуживания в регионе. В июле прошлого года Клебанов покинул пост по собственному желанию, а в октябре стал заместителем министра транспорта Башкирии.