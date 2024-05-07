В СК России рассказали за что бывший пермский чиновник получил взятку в 5 миллионов

Как сегодня сообщили в СКР, в мае 2023 года Александр Клебанов, будучи членом совета директоров АО «Башкиравтодор», потребовал от генерального директора компании-грузоперевозчика и его заместителя взятку в размере 5 млн рублей за общее покровительство и способствование в получении ими платежей за ранее выполненные работы по заключенным с АО «Башкиравтодор» договорам, а в случае отказа высказал угрозу создания искусственных препятствий в получении оплаты. Опасаясь негативных последствий, руководство компании передало подозреваемому требуемую сумму.