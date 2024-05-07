properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:50

Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

Верховный суд РФ оставил в силе пожизненное заключение для пермяка Бекмансурова

Верховный суд РФ оставил в силе пожизненный приговор пермскому убийце Бекмансурову

7 мая 2024, 11:50
Фото: properm.ru

Верховный суд РФ оставил в силе пожизненное заключение для пермяка Бекмансурова

Виновный пытался смягчить наказание, но все инстанции оставляли решение Пермского краевого суда в силе.
Сюжет
ПГНИУ

Верховный суд РФ оставил в силе пожизненный приговор Тимуру Бекмансурову. Кассационная жалоба рассмотрена сегодня, 7 мая, и оставлена без изменений, передает корреспондент «Известий» из зала суда.

Тимур Бекмансуров, застреливший шестерых и ранивший около двух десятков человек на территории Пермского университета, подал жалобу в Верховный суд в конце января. Суд вынес приговор в виде пожизненного заключения 28 декабря 2022 года: первые три года наказания виновный должен провести в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима. С тех пор экс-студент пытался смягчить наказание.

Бывший студент юридического факультета Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в ПГНИУ 20 сентября 2021 года. Он взял с собой ружье и прошел на территорию кампуса. В результате парень убил шестерых человек, еще 20 получили пулевые ранения. Кроме того, более 30 пермяков пострадали, когда пытаясь спастись, бежали и выпрыгивали из окон.

Читайте также:
Жалобу убийцы из ПГНИУ будет рассматривать четвертый состав судебной коллеги ВССуд наказал пермяка, рассказавшего о планах напасть на ПГНИУ и дружбе с убийцейСуд отправил на принудительные работы директора УК, по вине которого погибла пермячка
#Общество#Суд#ПГНИУ#Стрельба в университете#Пермь#Убийство#Стрельба в пгниу#Бекмансуров#Приговор#Тимур Бекмансуров
Подпишитесь
Бежавший в Германию пермский экс-депутат не смог избежать банкротства
Сегодня, 08:43
Владимир Путин вступил в должность президента России в пятый раз. О чем он говорил
Сегодня, 09:18
В СК России рассказали за что бывший пермский чиновник получил взятку в 5 миллионов
Сегодня, 06:44
В Екатеринбурге из окна горящего дома с 21 этажа сорвался мужчина
Сегодня, 08:43
Мошенники создали фейковый сайт по продаже билетов на Дягилевский фестиваль
Сегодня, 11:03
"