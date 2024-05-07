Верховный суд РФ оставил в силе пожизненный приговор пермскому убийце Бекмансурову

Тимур Бекмансуров, застреливший шестерых и ранивший около двух десятков человек на территории Пермского университета, подал жалобу в Верховный суд в конце января. Суд вынес приговор в виде пожизненного заключения 28 декабря 2022 года: первые три года наказания виновный должен провести в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима. С тех пор экс-студент пытался смягчить наказание.