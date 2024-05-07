Верховный суд РФ оставил в силе пожизненный приговор пермскому убийце Бекмансурову

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Published Сегодня, 11:50
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Updated Сегодня, 11:52
Верховный суд РФ оставил в силе пожизненный приговор Тимуру Бекмансурову. Кассационная жалоба рассмотрена сегодня, 7 мая, и оставлена без изменений, передает корреспондент «Известий» из зала суда.
Тимур Бекмансуров, застреливший шестерых и ранивший около двух десятков человек на территории Пермского университета, подал жалобу в Верховный суд в конце января. Суд вынес приговор в виде пожизненного заключения 28 декабря 2022 года: первые три года наказания виновный должен провести в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима. С тех пор экс-студент пытался смягчить наказание.
Бывший студент юридического факультета Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в ПГНИУ 20 сентября 2021 года. Он взял с собой ружье и прошел на территорию кампуса. В результате парень убил шестерых человек, еще 20 получили пулевые ранения. Кроме того, более 30 пермяков пострадали, когда пытаясь спастись, бежали и выпрыгивали из окон.