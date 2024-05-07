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Владимир Путин вступил в должность президента России в пятый раз

Владимир Путин вступил в должность президента России в пятый раз. О чем он говорил

7 мая 2024, 09:18
Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин вступил в должность президента России в пятый раз

Путин пробудет на посту главы государства до 2030 года.

В Москве 7 мая прошла церемония инаугурации президента России Владимира Путина — он стал победителем на трехдневных выборах, которые состоялись в марте. Это уже пятая церемония вступления Путина в должность президента страны.

С момента инаугурации начинается отсчет 6-срока полномочий президента, он будет занимать должность до 7 мая 2030 года.

Во время церемонии Владимир Путин заявил, что Россия открыта к укреплению отношений со всеми странами, Россия не отказывается от диалога с Западом — выбор за ними. Разговор по вопросам безопасности возможен, но не с позиции силы, а на равных. Россия должна быть самодостаточна и конкурентоспособна, чтобы пройти через нынешний трудный и рубежный период.

Россия держит ответ перед тысячелетней историей, перед предками, которые всегда ставили на первое место страну, отметил президент.

«Мы единый и великий народ. И вместе преодолеем все преграды. Вместе победим», — подытожил Путин.
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#Общество#Владимир Путин#Путин#Президент#Конституция
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