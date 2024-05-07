Владимир Путин вступил в должность президента России в пятый раз. О чем он говорил

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
В Москве 7 мая прошла церемония инаугурации президента России Владимира Путина — он стал победителем на трехдневных выборах, которые состоялись в марте. Это уже пятая церемония вступления Путина в должность президента страны.
С момента инаугурации начинается отсчет 6-срока полномочий президента, он будет занимать должность до 7 мая 2030 года.
Во время церемонии Владимир Путин заявил, что Россия открыта к укреплению отношений со всеми странами, Россия не отказывается от диалога с Западом — выбор за ними. Разговор по вопросам безопасности возможен, но не с позиции силы, а на равных. Россия должна быть самодостаточна и конкурентоспособна, чтобы пройти через нынешний трудный и рубежный период.
Россия держит ответ перед тысячелетней историей, перед предками, которые всегда ставили на первое место страну, отметил президент.
«Мы единый и великий народ. И вместе преодолеем все преграды. Вместе победим», — подытожил Путин.