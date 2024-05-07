Владимир Путин вступил в должность президента России в пятый раз. О чем он говорил

Во время церемонии Владимир Путин заявил, что Россия открыта к укреплению отношений со всеми странами, Россия не отказывается от диалога с Западом — выбор за ними. Разговор по вопросам безопасности возможен, но не с позиции силы, а на равных. Россия должна быть самодостаточна и конкурентоспособна, чтобы пройти через нынешний трудный и рубежный период.