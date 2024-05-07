Власти Прикамья рассказали о гибели двух военных в зоне спецоперации. Что известно

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
В администрации Губахи сообщили о гибели двух военных в зоне СВО. Не стало Евгения Усасина и Андрея Богомолова. Первого похоронят 8 мая, второго — 11 мая. Чиновники не сообщают подробности о жизни и смерти военных.
Судя по информации из соцсетей, сестра Богомолова в конце января опубликовала пост, в котором призывала помочь с поисками мужчины. Из этой записи стало известно, что мужчина родился 17 января 1984 года. На задание ушел 9 января 2024 года, с тех пор связи с ним больше не было, позывной военного — «Косьва».