Власти Прикамья рассказали о гибели двух военных в зоне спецоперации. Что известно

Судя по информации из соцсетей, сестра Богомолова в конце января опубликовала пост, в котором призывала помочь с поисками мужчины. Из этой записи стало известно, что мужчина родился 17 января 1984 года. На задание ушел 9 января 2024 года, с тех пор связи с ним больше не было, позывной военного — «Косьва».