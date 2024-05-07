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Updated Сегодня, 11:55

Президент российской федерации баскетбола сыграет в товарищеском матче в Перми

Всемирно известный баскетболист сыграет в товарищеском матче в Перми

7 мая 2024, 11:55
Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Президент российской федерации баскетбола сыграет в товарищеском матче в Перми

Матч с участием титулованного игрока состоится 11 мая.

Президент российской федерации баскетбола Андрей Кириленко сыграет в товарищеском матче в Перми. Компанию титулованному игроку составят игроки и тренеры БК «Парма», команды «Бионорд ПРО» и известные баскетболисты разных лет. Об этом сообщило Правительство Пермского края.

Андрей Кириленко станет почетным гостем спортивных соревнований Приволжского Федерального Округа по баскетболу, которые пройдут в краевой столице. Товарищеский матч с участием Кириленко пройдет 11 мая в 15.20 в СК имени Сухарева. Вход свободный. рассказали в пресс-службе ведомства.

Поддержать команды студентов высших учебных заведений в финале Приволжского федерального округа по баскетболу 3×3 можно 10 и 11 мая.

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#Пермь#Бк парма#Баскетбол#Ск имени сухарева#Товарищеский матч#Андрей Кириленко#Спортивные соревнования
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