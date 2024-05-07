Всемирно известный баскетболист сыграет в товарищеском матче в Перми

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Президент российской федерации баскетбола Андрей Кириленко сыграет в товарищеском матче в Перми. Компанию титулованному игроку составят игроки и тренеры БК «Парма», команды «Бионорд ПРО» и известные баскетболисты разных лет. Об этом сообщило Правительство Пермского края.
Андрей Кириленко станет почетным гостем спортивных соревнований Приволжского Федерального Округа по баскетболу, которые пройдут в краевой столице. Товарищеский матч с участием Кириленко пройдет 11 мая в 15.20 в СК имени Сухарева. Вход свободный. рассказали в пресс-службе ведомства.
Поддержать команды студентов высших учебных заведений в финале Приволжского федерального округа по баскетболу 3×3 можно 10 и 11 мая.