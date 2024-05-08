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«Азот» поддержал молодых ученых

«Азот» поддержал молодых ученых

8 мая 2024, 10:29
В конференции приняли участие почти 150 человек.

Филиал «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ поддержал участников XIV Всероссийской научно-практической конференции „Молодежная наука в развитии регионов“. Событие объединило почти 150 человек: студентов, аспирантов, преподавателей, сотрудников вузов и научных организаций, а также учащихся школ и средних профессиональных учебных заведений.

На площадке березниковского филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) свои доклады представили восемь молодых ученых, работы которых были признаны лучшими. В числе поднимаемых тем затронуты: информатизация в управлении техническими системами, автоматизация технологических процессов, безопасность, проблемы химической технологии, охрана окружающей среды, а также историко-культурные и социально-экономические перспективы развития регионов.

В состав экспертной комиссии вошли представители филиала «Азот» и ПАО «Уралкалий». Авторы докладов получили подарки. Научные работы участников конференции войдут в сборник «Молодежная наука в развитии регионов».

Оксана Таланкина, заместитель главного инженера по экологии филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“:

«Приятно видеть амбициозных, увлеченных своим делом людей. Такие конференции дают возможность молодому поколению вступить в диалог с опытными специалистами, поделиться своим видением, предложить свои варианты развития промышленности или решения сложных производственных задач. Предприятия Группы „Уралхим“ готовы и дальше поддерживать научную деятельность молодых ученых».
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