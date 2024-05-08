«Азот» поддержал молодых ученых

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Филиал «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ поддержал участников XIV Всероссийской научно-практической конференции „Молодежная наука в развитии регионов“. Событие объединило почти 150 человек: студентов, аспирантов, преподавателей, сотрудников вузов и научных организаций, а также учащихся школ и средних профессиональных учебных заведений.
На площадке березниковского филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) свои доклады представили восемь молодых ученых, работы которых были признаны лучшими. В числе поднимаемых тем затронуты: информатизация в управлении техническими системами, автоматизация технологических процессов, безопасность, проблемы химической технологии, охрана окружающей среды, а также историко-культурные и социально-экономические перспективы развития регионов.
В состав экспертной комиссии вошли представители филиала «Азот» и ПАО «Уралкалий». Авторы докладов получили подарки. Научные работы участников конференции войдут в сборник «Молодежная наука в развитии регионов».
Оксана Таланкина, заместитель главного инженера по экологии филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“:
«Приятно видеть амбициозных, увлеченных своим делом людей. Такие конференции дают возможность молодому поколению вступить в диалог с опытными специалистами, поделиться своим видением, предложить свои варианты развития промышленности или решения сложных производственных задач. Предприятия Группы „Уралхим“ готовы и дальше поддерживать научную деятельность молодых ученых».