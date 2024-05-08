«Азот» поддержал молодых ученых

На площадке березниковского филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) свои доклады представили восемь молодых ученых, работы которых были признаны лучшими. В числе поднимаемых тем затронуты: информатизация в управлении техническими системами, автоматизация технологических процессов, безопасность, проблемы химической технологии, охрана окружающей среды, а также историко-культурные и социально-экономические перспективы развития регионов.